Eike Kuddes (links) und SuS Buer kontrollierten das Derby gegen Patrick Weßler und Viktoria Gesmold III fast über die gesamte Spielzeit. Foto: Sven Schüer

Gesmold. Das Kreisklassenderby zwischen Viktoria Gesmold III und SuS Buer war am Samstagabend bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und auf einem rutschigen Kunstrasenplatz im Sportpark an der Else nur kurz ein Duell auf Augenhöhe. Beim klaren 5:0 stellten die Gäste die Weichen früh auf Sieg.