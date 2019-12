Kunststoffteile wie dieses liegen an verschiedenen Stellen auf der freien Fläche im Wald in Düingdorf. Foto: Kirsten Muck

Buer. Nachdem im Oktober Reiter und Spaziergänger nach der Verfüllung eines Steinbruchs in Düingdorf dort Kunststoffrohre, Fliesen und Verpackungsmaterial gefunden hatten, gab das städtische Bauamt eine Beprobung der Matarials in Auftrag. Das Ergebnis erreichte die Stadtverwaltung am Wochenende.