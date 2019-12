Shanty-Konzert in Melle: Weihnachten auf See CC-Editor öffnen

Imposante Stimmen, interessantes Repertoire: Der Shanty-Chor Bruchmühlen. Foto: Chor

Bruchmühlen. Unter dem Motto „Weihnachten auf See“ steht das Weihnachtskonzert Konzert des Shanty-Chor Bruchmühlen. Es findet am 7. Dezember um 17 Uhr zum ersten Mal in der weihnachtlich geschmückten Waldkirche St- Lukas in Bennien statt.