Klima-Demo in Melle: „Sofort handeln – es ist höchste Zeit"

Auf Pappschilder haben die Demonstranten ihre Forderungen und Wünsche geschrieben und gemalt. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ ist jetzt auch in Melle angekommen: Mehr als 600 Demonstranten sorgten am weltweiten Klima-Aktionstag auf dem Starcke-Carree für ein „beeindruckendes Bild“, wie es Bürgermeister Reinhard Scholz formulierte.