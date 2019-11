Wieder als HSG-Kreisläufer gefordert: Florian Bößmann – hier eine Szene aus dem Derby gegen Eicken II. Foto: Rolf Dieckhöner

Melle. Nach dem 28:24 über Bissendorf II in einem zeitweilig hochklassigen Landesliga-Spitzenspiel versuchen die Eickener Handballer, auch gegen Oldenburg II die Anspannung hoch zu halten. In der Landesklasse gastiert Spitzenreiter HSG bei Bramsche II, während Eicken II beim Vorletzten SG Teuto Handball gewinnen will.