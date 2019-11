Immer weniger EC-Karten bleiben in Melle zurück CC-Editor öffnen

Rausziehen nicht vergessen: Das erspart dem Kunden unnötigen Stress. Foto: Christoph Franken

Melle. Es passiert auch in Melle immer wieder: Der Kunde nutzt die EC-Karte an einem der zahlreichen mobilen Bezahl-Terminals in Tankstellen, Einzelhandelsgeschäften oder Apotheken und vergisst leicht, sie wieder aus dem Gerät zu ziehen und einzustecken. Und dann?