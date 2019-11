Bad Oeynhausen. Ihre persönlichen Herzensstücke singen Anna und Andreas Wolf am Samstag, 30. November, ab 19 Uhr in Bad Oeynhausen.

Sie präsentieren Stücke von Donizetti, Mozart, Gershwin oder auch Kalmán. Dazu erzählen die beiden Ausnahmekünstler aus ihrem internationalen Leben.

Paris, Madrid oder Zürich – der weltweit gefragte Bass-Bariton Andreas Wolf hat viel vor in den kommenden Monaten. Am Samstag steht er in bad Oeynhausen gemeinsam mit seiner Frau Anna, ebenfalls Opernsängerin, in der Wandelhalle auf der Bühne.

Über die Musik kam für Anna und Andreas Wolf die Liebe. Sie lernten sich während ihres Studiums an der Hochschule für Musik in Detmold kennen. Gemeinsam auf der Bühne sieht man die beiden Wahl-Bad Salzufler jedoch nur bei wenigen Gelegenheiten.

Umso emotionaler wird auch für sie der Abend in der Wandelhalle. Kein Wunder also, dass sie bei diesem seltenen Konzert ganz besondere Stücke singen. Von Yasko Linnartz werden sie dabei am Piano begleitet.

Andreas Wolf feierte sein Operndebüt beim Internationalen Opernfestival in Aix-en-Provence, wo er 2007 in Monteverdis „Orfeo“ unter Leitung von René Jacobs zu hören war. Am Teatro Real Madrid und am Théâtre de la Monnaie Brüssel erschien er als Guglielmo in der vielbeachteten Inszenierung „Cosí fan tutte“ des Oscarpreisträgers Michael Haneke.

Inzwischen hat Andreas Wolf an international renommierten Häusern in Wien, Mailand, New York, St. Petersburg, Barcelona und vielen mehr gesungen. Tickets ab 29 Euro und weitere Infos gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Telefon 05731 1300, sowie auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen. pm/nw

Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, Telefon 05731 131380.