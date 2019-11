Bad Oeynhausen. Walter Sittler und die Sextanten präsentieren in Bad Oeynhausen die musikalische Lesung „Weihnachten mit Erich Kästner“.

Die musikalische Lesung „Weihnachten mit Erich Kästner“ präsentieren Walter Sittler und die Sextanten am Freitag, 29. November, ab 19.30 Uhr im Theater im Park in Bad Oeynhausen.

Seine Werke fehlen in keinem Bücherregal: Erich Kästner hat mit Geschichten für Kinder wie „Emil und die Detektive“ oder „Das doppelte Lottchen“ Generationen geprägt. Kästner schrieb aber nicht nur für die Kleinen, sondern auch Zeit seines Lebens gesellschafts- und zeitkritische Texte.

Auf der Basis dieser literarischen Sammlung gestalten Walter Sittler und die Sextanten morgen Abend die musikalische Lesung. Das Weihnachtsprogramm ist typisch Kästner: Melancholische und ironische Texte wechseln sich ab mit augenzwinkernden Lebensweisheiten und ergeben so eine Melange aus Humor und Sachlichkeit.

Kästners Werk ist prall gefüllt mit autobiografischen Details. In fast allen seinen Texten erzählt er von sich und seiner Zeit. Er zeigt sich als wichtiger Chronist des vergangenen Jahrhunderts, als humorvoller Beobachter und scharfzüngiger Mahner von nicht zu bremsender Aktualität. So ist „Weihnachten mit Erich Kästner“ eine Hommage an die schönste Zeit des Jahres und zugleich eine Deutschland-Revue über die Jahre 1920 bis 1950.

Walter Sittler ist bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen und erhielt für seine Arbeiten bereits mehrere Auszeichnungen. Mit den Sextanten steht er zum wiederholten Male auf der Bühne. Libor Síma hat für die außergewöhnliche Besetzung der Sextanten die schönsten europäischen Weihnachtslieder neu arrangiert. Modernes und Traditionelles ergänzen sich so an diesem Abend zu einem stimmungsvollen Ganzen. pm/nw

Tickets ab 35,50 Euro und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Telefon 05731 1300, sowie auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.