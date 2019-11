Melle. „Bestellen, bezahlen, gehen“ – so lief bisher der Einkaufsvorgang beim Bäcker ab. Ab dem kommenden Jahr könnte sich dies ändern, denn ab 2020 sind alle Händler dazu verpflichtet, ihren Kunden Kassenbons auszustellen. Das sieht eine Gesetzesänderung aus dem Bundesfinanzministerium vor. Bei Bäckereien in Melle und im Landkreis Osnabrück stößt diese „Bon-Pflicht“ auf großes Unverständnis.

