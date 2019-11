Melle. Heuerlinge, in Teilen Westfalens auch Kötter und im mittleren Niedersachsen Häusler genannt, erhielten vom Bauern meist einen alten Kotten und etwas Land zur Bearbeitung, hatten dafür aber auf Abruf Arbeitshilfe auf dem Hof leisten.

„Wenn der Bauer pfeift, dann müssen die Heuerleute kommen!“ Zwar sind aus vielen Heuerlingskotten längst ländliche Traumhäuser geworden. Die täuschen aber darüber hinweg, dass die von den Bauern komplett abhängigen Heuerleuten in ihren kleinen, dunklen, häufig überbelegten und im Winter meist bitterkalten Kotten, ein völlig anderes Leben führten als die Bauern. Ein Buch erinnert an das Heuerlingswesen, das im 16. Jahrhundert begann und erst gegen 1970 endgültig endete. Jetzt ist es in der neunten Auflage erschienen. Auch im Altkreis Melle stellten die Heuerlinge rund ein Drittel der Landwirtschaftlichen Stellen.

Heimarbeit um zu überleben

Um zu überleben, mussten sie sich zumeist Geld zunächst mit der Bearbeitung von Leinen oder als Hollandgänger, später in zahlreichen Nebenberufen wie Imker, Holzschuhmacher, Wald-, Straßen-, Kanal- oder Bauarbeiter hinzuverdienen. 2014 gaben der emsländische Hoferbe und pensionierte Rektor Bernd Robben und der aus der Grafschaft Bentheim stammende Historiker Helmut Lensing ein Buch heraus, das für Gesprächsstoff sorgte. Das Werk mit dem Untertitel „Betrachtungen und Forschungen zum Heuerlingswesen in Nordwestdeutschland“ beschäftigte sich erstmals intensiv mit dem Heuerlingswesen.

Das Buch zeichnet ein differenziertes, kein einseitiges Bild von Alltag derjenigen Landbewohner, die nicht über Landbesitz verfügten. Und das waren im Osnabrücker Land viele Menschen: Im Kreis Bersenbrück gab es 1927 reichsweit zahlenmäßig die meisten Heuerlinge. Die 2586 Heuerlingsfamilien stellten 39,3 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis. Im Landkreis Osnabrück stellten Heuerleute sogar 40,1 Prozent der landwirtschaftlichen Stellen, im Kreis Melle 34,9 Prozent, im Kreis Wittlage 35,2 Prozent und Schlusslicht war der Kreis Iburg mit 31,6 Prozent.

Erstmals volle Wahl- und Bürgerrechte

In der Weimarer Republik erhielten die ländlichen Unterschichten dann erstmals volle Wahl- und Bürgerrechte. Die Heuerlinge wurden nun politisch aktiv und gründeten eigene Interessenorganisationen. Seit 1919 waren im Osnabrücker Land zwei Heuerlingsorganisationen tätig. In den katholischen Gemeinden des Kreises Bersenbrück wirkte der „Verband Christlicher Heuerleute“, der seinen Schwerpunkt im Bereich Emsland/Grafschaft Bentheim hatte, in den evangelischen Regionen des Osnabrücker Landes der sozialdemokratische „Nordwestdeutscher Heuerlings-Verband“.

Für das katholische Zentrum kam der Heuerlingssohn und Gewerkschaftsfunktionär Josef Hagemann aus Osnabrück als Heuerlingskandidat zunächst in den Reichstag und dann bis 1933 in den Landtag, für die SPD war der Leiter des „Nordwestdeutschen Heuerleute-Verbandes“, Wilhelm Helling aus dem Kreis Bersenbrück, einige Jahre Reichstagsabgeordneter.

Im Dorf zählten sie wenig

Bis zum kompletten Erlöschen des Heuerlingssystems besaßen die „kleinen Leute“ einen nicht zu übersehenden Anteil an der Landbevölkerung. Dennoch zählten die Heuerleute und die meist aus ihren Reihen stammenden Mägde und Knechte traditionell wenig im Dorf – sie lebten am Rand der ländlich-bäuerlichen Gesellschaft; ihre Geschichte fand bislang kaum Interesse bei Historikern wie Heimatforschern.

Die bis in die Gegenwart andauernden Kontroversen über die Beurteilung der damaligen Zustände zeigten sich immer wieder in regen Diskussionen im Anschluss an Vorträge der Autoren, denn die Nachfahren der Heuerleute und der Bauern bewerten das Heuerlingswesen völlig unterschiedlich. Dabei war das Heuerlingswesen regional sehr unterschiedlich ausgeprägt – und vielfach lag es am Charakter des Bauern, ob die Heuerleute unter der Knute des Bauern schuften mussten oder dieser Verständnis für deren Lage hatte. Die unterschiedliche Beurteilung des Heuerlingssystems, aus dem ein großer Teil der alteingesessenen Bevölkerung im Nordwesten stammt, sorgt sicherlich mit für den Erfolg des Buches.

Eine der erfolgreichsten regionalgeschichtlichen Publikationen

Das Buch traf mit seiner Thematik und guten Lesbarkeit einen Nerv in der ländlichen Bevölkerung und avancierte zu einem der erfolgreichsten regionalgeschichtlichen Publikationen der letzten Jahrzehnte im Nordwesten. Mit der neuen Auflage sind gut 17000 Exemplare gedruckt worden – eine für regionalgeschichtliche Publikationen außergewöhnlich hohe Zahl.

Zudem fanden die zahlreichen Illustrationen und eingestreuten Zeitzeugenberichte viel Zustimmung, machten diese doch das damalige Leben auf dem Land sehr lebendig und anschaulich. Nicht zuletzt dürfte zum Erfolg beigetragen haben, dass die beiden Autoren immer wieder ein Blick auf das Leben der Frauen werfen, sei es als Heuerlingsfrau und -tochter, als Siedlerin oder Ehefrau eines Tödden, also eines temporären Wanderhändlers, ebenfalls vielfach Heuerleute.

Das Buch „Wenn der Bauer pfeift, dann müssen die Heuerleute kommen!“ ist im Buchhandel (ISBN 978-3-9818393-1-9) zum Preis von 24,90 Euro erhältlich. Über die Wandlung der ärmlichen Heuerlingskotten zu individuellen Traumhäusern veröffentlichten die Autoren ebenfalls ein Werk unter dem Titel „Heuerhäuser im Wandel“ (ISBN I 978-3-9818393-2-6, 29,90 Euro)