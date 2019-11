Melle. In Worms fanden kürzlich die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Trampolinturnen statt. Die Mellerin Hannah Ronsiek-Niederbröker gewann mit dem SV Brackwede den Titel in der Altersgruppe 11 bis 13 Jahre.

In Worms waren aufgrund der vorgegebenen Qualifikationswerte sechs Mannschaften am Start. Eine Mannschaft besteht aus vier Turnerinnen, wobei die besten drei Ergebnisse pro Durchgang in die Wertung gelangen. Pro Mannschaft darf eine Turnerin aus einem anderen Verein eingesetzt werden. Im Vorkampf lief noch nicht alles optimal, aber trotzdem erreichte die Mannschaft das Finale auf dem dritten Platz.

Zweitbestes Ergebnis

Hier konnten sich alle vier Turnerinnen noch einmal steigern und Hannah erturnte sich die zweithöchste Punktzahl aller Teilnehmerinnen dieser Altersgruppe im Finale. Da auch die Mannschaftskameradinnen tolle Leistungen zeigten, konnte die Mannschaft von den anderen nicht mehr geschlagen werden. Damit gewannen sie den Titel der Deutschen Mannschaftsmeister.