Wellingholzhausen. Charmant und kompetent teilte die Literaturexpertin Margarete von Schwarzkopf ihr umfangreiches Insiderwissen mit dem Meller Publikum im „Fachwerk 1775“ im Stadtteil Wellingholzhausen. Aus dem großen Markt der Neuerscheinungen stellte sie 20 lesens - und liebenswerte Bücher vor.

Der Literaturabend mit seiner langen Tradition war frühzeitig ausgebucht. „Lesebegeisterte erhalten hier eine gute Orientierung mit vielseitigen Hintergrundkenntnissen.“ Mit diesen Worten eröffnete Buchhändler Michael Sutmöller die Veranstaltung. Ausgerüstet mit Bücherliste und Stift notierten die Zuhörer relevante Informationen.

Eine gute Mischung aus spannenden Kriminal-, Kriegs- und historischen Romanen war ebenso präsent wie Bücher mit aktuellem politischen Bezug, sei es zu Trump oder zum Brexit. Mehrere Autoren beschäftigte das Thema Herkunft. So auch Katerina Poladjan, die eine Buchrestauratorin namens Helene im Buch „Hier sind die Löwen“ auf die Suche nach Armenien schickte.

Sensible Zwischentöne

Viel mediale Aufmerksamkeit erregte bereits das Werk „Brüder“ von Jackie Thomae. Mick, der lebenslustige Partytyp und der zielstrebige in London lebende Architekt Gabriel kennen sich nicht, haben jedoch einen gemeinsamen Vater. Ein Roman, der mit sensiblen Zwischentönen von Herkunft und Hautfarben erzählt.

Die konzentriert lauschenden Zuhörer hörten von schrägen Agententypen, Altruisten und von jungen Hühnerfarmern aus Nigeria, die umgeben von Motten und Mythen, Verantwortung tragen müssen. „Das Weinen der Vögel“ schrieb Chigozie Obioma.

Norbert Scheuer berichtet in „Winterbienen“ über einen leidenschaftlichen Imker, der in den Jahren 1944/45 als Fluchthelfer Juden rettete.

Salman Rushdie erzählt in „Quichotte“ über die fiktive Figur eines Autoren, der sich wie der spanische Ritter Don Quichotte fühlt. Das Buch „Die Wunder von Little No Horse“ von Luise Erdrich, einer Meisterin der Prosa, sei aktueller denn je, erklärte die Literaturexpertin. Eine im Priestergewand versteckte Nonne kümmert sich um die Frauen im Indianerreservat.

Was bedeutet es, eine Familie zu haben? Dieser Frage geht Andrew Ridker im Werk „Die Altruisten“ nach. Die spannende, lehrreiche Geschichte um Richard Löwenherz mit dem Titel „Teufelskrone“ von Rebecca Gablé sei sehr gut recherchiert mit Parallelen zur Gegenwart, wie Margarete von Schwarzkopf erläuterte.

Am Abgrund

Auf Spurensuche steht ein Mensch am Rande des Abgrunds. Der Schriftsteller Robert Harris hasst den Brexit und schreibt in „Der zweite Schlaf“ über Plastikmüll und eine neue Zeitrechnung nach der Apokalypse in England.

Im philosophisch angehauchten Kriminalroman „Federball“ von John Le Carré prallen zwei Agententypen aufeinander. Das neue Buch „Fluch der Kelten“ von Margarete von Schwarzkopf ist der letzte Band der Trilogie und spielt in Irland. Die Zuhörer nahmen eine Vielzahl von interessanten Geschichten mit nach Hause.