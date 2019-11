Gesmold. Alle zwei Jahre verwandelt sich das Pfarrheim im Meller Stadtteil Gesmold in einen bunten Basar für Weihnachtliches, Selbstgebasteltes und – gebackenes. Das lockt die Einheimischen ebenso wie Besucher aus Herford und Hiddenhausen.

Für die Gesmolder ist es seit 47 Jahren eine liebgewordene Tradition: Auf dem Basar der KFD werden Adventsgestecke und -kränze ebenso wie Weihnachtsgeschenke oder kreative und nützliche Sachen für den Eigenbedarf gekauft. Beliebt ist Selbstgestricktes wie warme Socken und Handschuhe, die im kalten Winter wohl jeder braucht.

Es war ein stetes Treiben, jeder schaute an den Ständen vorbei, wo er Freunde und Bekannte traf. „Der erste Käuferansturm war gleich morgens“, berichtete Gisela Raude, die den Basar gemeinsam mit Brigitte Breeck, Rita Brune und Anni Hörsting organisiert. Die Einheimischen kämen bereits frühzeitig, um noch die große Auswahl zu haben. Das war ein kluger Gedanke, denn mittags wurde es deutlich leerer auf den Tischen, und die Adventsgestecke waren ausverkauft.

Auch Liköre zum Fest

Doch es gab noch so viel mehr zu sehen: Hand- und Bastelarbeiten, weihnachtliche Leckereien, selbstgebackenes Brot und Plätzchen, Marmeladen, Liköre und weitere kreative Ideen und Dekorationen für das Fest. So baute Heinz Grave speziell für den Basar eine orientalische Krippe, die er nach einem Foto anfertigte.

Etwa 20 fleißige Helfer und Bastler sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre mit geschmücktem Tannenbaum im Pfarrheim, die einheimische und auswärtige Besucher zur Kommunikation anregte. Der gemütliche Austausch wurde in der Cafeteria bei Kaffee und Kuchen fortgesetzt. „Wir fahren gern über Land und schauen, was in der Nachbarschaft passiert“, erzählte Familie Ortmann aus Herford. Margarete Schumacher erinnerte sich noch an die ersten Basare: „Die dauerten drei Tage lang, und es gab auch Glühwein. Doch der landete oft auf unseren schön präsentierten Sachen. Da haben wir das eingestellt.“

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Basar starteten vier Wochen vorher. „Mein Mann fängt schon im Sommer mit dem Bau von Steelen an“, meinte Gisela Raude. Dieses Jahr sei es jedoch eine besondere Herausforderung für alle gewesen, weil der Basar kurzfristig ohne Information auf den Samstag verlegt worden sei, wie te Brigitte Breeck berichtete. „Man hätte uns wenigstens das Wort gönnen können.“

Der Samstag war kein Problem

Das gesamte Team hatte große Sorge, ob die Besucher auch am Samstag kommen würden. „Im Ort leben viele Landwirte, die samstags arbeiten.“ Doch alles ging gut. „Wir haben viel Freude am Adventsbasar und sind alle aufeinander angewiesen“, erklärte Brigitte Breeck.

Die Restbestände werden auf dem Gesmolder Weihnachtsmarkt verkauft, und die Einnahmen vom Basar gehen an das Spes-Viva- Trauerland in Belm und die Hospizgruppe St. Petrus in Gesmold.