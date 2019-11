Melle. Die Veranstaltung im Solarlux-Forum in Melle mit Bischof Bode fand auf Einladung der Kolping-Familien unter Federführung der Kolping-Familie Borgloh statt. Gemessen an den mitgeführten Standarten waren die rund 500 Mitglieder aus 30 Kolping-Familien der Diözese sowie aus Ascheberg im benachbarten Münsterland gekommen.

„Ich bin überwältigt von dem Bild hier oben“, sagte Bode und zeigte sich erfreut, zehn Jahre nach einem Gottesdienst in Bissendorf, jetzt erneut eine Eucharistiefeier am mittlerweile neuen Firmenstandort abzuhalten. Auch der Anlass sei für ihn ein Besonderer: Mit dem Weltgebetstag erinnert der katholische Sozialverband Kolping an die Seligsprechung Adolph Kolpings im Oktober 1991. Das Kolpingwerk ist mittlerweile in 60 Ländern aktiv und setzt sich mit seinen weltweit 400.000 Mitgliedern für Familien, Menschenrechte und eine starke Zivilgesellschaft ein.

Die Gottesdienstteilnehmer beteten zum Ende für eine Heiligsprechung Kolpings. In Bode haben sie offenbar einen Fürsprecher. Da für die Heiligsprechung nach einem Wunder gesucht werde, so Bode, bezeichnete es der Bischof als ein Wunder, dass sich aus Kolpings Engagement ein weltumspannender Sozialverband entwickelt habe.

Lob für Solarlux

Mehrfach zollte Bode der Gründerfamilie Holtgreife und dem Unternehmen Solarlux Respekt: als Gastgeber, als international engagiertes Unternehmen und als ökologisch und nachhaltig wirtschaftend. Stefan Holtgreife hatte die Gottedienstbesucher zuvor im Namen des Unternehmens begrüßt. Als die Anfrage der Kolpingfamilien Borgloh kam, so sagte er später in einem Gespräch, habe man sich schnell dafür entschieden, das Foyer zur Verfügung zu stellen. Schließlich sei er christlich erzogen worden und die Familie habe ihre Wurzeln in Borgloh. Johannes Kaumkötter vom Kolping-Leitungsteam in Borgloh bedankte sich abschließend und erklärte, solche Familienunternehmen seien für die Gesellschaft von „höchster Bedeutung.“

Bode hatte zuvor erklärt, dieser Gottesdienst in einer Unternehmenszentrale hätte Kolping sicherlich gefallen im Sinne eines Christentums, das sich nicht versteckt. Der Bischof zielte in seiner Predigt auf Ökonomie, Ökologie und Ökumene ab. Er warnte davor, die Welt nur nach wirtschaftlichen Kriterien zu betrachten. Ewiges Wachstum sei nicht möglich, erklärte er und forderte einen umweltschonenden Umgang mit der Schöpfung sowie ein religionsübergreifendes, tolerantes Miteinander, eine „Ökumene aller Menschen guten Willens.“ Außerdem appellierte er an die Gläubigen, in Vielfalt leben zu lernen, wie es Kolping gelehrt habe.

„Stehen an Ihrer Seite“

Der Kirche empfahl er den synodalen Weg, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren. In dieser Frage wisse er die Kolping-Familien auf seiner Seite und Kaumkötter versicherte dem Bischof, „wir stehen an Ihrer Seite.“

Das Foyer erwies sich als vielseitiger Veranstaltungsort. Ob Männergesangverein, Blasorchester oder Kirchenchor Cäcilia, alle Mitwirkenden brachten die Halle zum Klingen und verliehen dem Gottesdienst einen würdigen Rahmen, unterstützt durch eine hervorragende Akustik.

Nach dem Gottesdienst verließ Bode zunächst den Fahnenträgern folgend das Foyer, um sich nach dem Ablegen der Gewänder im schwarzen Anzug Gesprächen mit den Teilnehmern zu widmen.