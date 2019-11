Melle. Wie in jedem Jahr beteiligen sich die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Osnabrück am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Melle steuert eine Ausstellung zum Thema bei.

Der Internationale Tag findet offiziell am Montag dem 25. November statt. Er steht unter dem Motto: „Die Zeit ist abgelaufen – Nein zu häuslicher Gewalt!“

In diesem Jahr macht die städtische Gleichstellungsbeauftragte Marita Feller in Kooperation mit Astrid Boskamp von der Sparkasse Melle auf diese Thematik aufmerksam. Sie haben die Wanderausstellung „Der richtige Standpunkt: Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ der Fachberatungsstelle Violetta in die Schalterhalle der Sparkasse geholt.

Es geschieht Zuhause

„Noch immer sind Frauen weltweit am häufigsten in ihrem eigenen Zuhause beziehungsweise durch einen Beziehungspartner von Gewalt bedroht“, erläuterte Marita Feller während der Eröffnung. Jede vierte in Deutschland lebende Frau habe schon häusliche Gewalt erfahren. Dabei sei der Bildungsstand, das Alter, Einkommen, die Religionszugehörigkeit oder die kulturelle Herkunft nicht von Bedeutung.

Nicht nur die Betroffenen selbst, sondern ebenso ihre Kinder leiden nach Angaben der Gleichstellungsbeauftragten oft ein Leben lang unter diesen psychischen oder körperlichen Misshandlungen. Kinder, die Zeugen häuslicher Gewalt waren, werden später nicht selten selbst wieder zu Tätern oder Opfern in eigenen Paarbeziehungen.

Häusliche Gewalt fängt nicht sofort mit Schlägen an, sondern steigert sich oftmals in einer Gewaltspirale über verbale, wirtschaftliche und psychische Gewalt bis schließlich zur körperlichen und sexuellen Gewalt. Häufig dauert häusliche Gewalt über Jahre an, weil sich Betroffene schämen, Angst haben vor einer Eskalation der Gewalt oder sich selbst abwerten. Die Gründe, weshalb Frauen sich nicht oder erst spät aus solchen Beziehungen lösen, sind sehr vielfältig. Nicht zuletzt kann auch die gesellschaftliche Bagatellisierung dazu beitragen.

Jetzt Flagge zeigen

„Deshalb möchten die Netzwerkmitglieder ,Häusliche Gewalt„ solidarisch auf diese Thematik aufmerksam machen und auf vielfältige Weise Flagge zeigen, berichtete Marita Feller. Die Thematik der Gewalt an Frauen und Mädchen solle aus dem Tabubereich geholt, das Nein zu Gewalt öffentlich gemacht und vor allem den Betroffenen geholfen werden. “Häusliche Gewalt ist eine Straftat und keine Privatangelegenheit„, betonte sie.

Ergänzend zur Ausstellung werden Marita Feller, Christian Sommer als Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Melle und Heike Bartling von der Beratungsstelle für Opfer von Häuslicher Gewalt in Osnabrück am Samstag, 23. November, wieder eine Aktion auf dem Meller Wochenmarkt durchführen. Symbolisch passend zum diesjährigen Aktionsmotto „Die Zeit ist abgelaufen – Nein zu häuslicher Gewalt“ werden sie Parkscheiben verteilen und Informationen geben.

Betroffene Frauen können Hilfe erhalten am kostenlosen und mehrsprachigen Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Rufnummer 0800-0116016 oder können sich an ihre kommunale Gleichstellungsbeauftragte wenden.

Die Ausstellung „Die Zeit ist abgelaufen – Nein zu häuslicher Gewalt!“ ist noch bis einschließlich Mittwoch, 27. November, während der üblichen Öffnungszeiten in der Sparkasse an der Mühlenstraße 28 zu sehen.