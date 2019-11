Junge Bäume sollen angepflanzt werden. Foto: Carolin Hawlatsch

Melle. Während des Stadtfestes „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“ hat das städtische Umweltbüro anlässlich der Aktion „850 Bäume für Melle“ insgesamt 340 Bäume veräußert. Am Samstag, 23. November, werden diese Exemplare in der Zeit von 9 bis 15 Uhr auf dem Gelände des Baubetriebsdienstes gegen Vorlage der Abholkarte an die Käufer ausgegeben.