Bereit für ihren zweiten WM-Einsatz: Hannah Ronsiek-Niederbröker vom SC Melle. Foto: Gina Otte

Melle. Trampolinturnerin Hannah Ronsiek-Niederbröker fiebert ihrem zweiten Einsatz bei einer Jugend-Weltmeisterschaft entgegen. Nach einem Lehrgang in Frankfurt am Main bricht die 13-Jährige mit der deutschen Delegation am 28. November auf nach Tokio. „Ich hoffe, dass ich meine Übungen durchturnen kann. Alles Weitere sieht man dann“, umschreibt die Mellerin ihre Ziele für die zweite WM-Teilnahme.