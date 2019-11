Melle. Am Sonntag haben die Landesklassen-Handballer aus Eicken in der heimischen Wilhelm-Spilker-Arena gegen den Aufsteiger VfL Bad Iburg einen 35:26-Sieg eingefahren.

Die ESV-Reserve wollte ein anderes Gesicht zeigen nach den eher schlechten Auftritten zuletzt. Nach einer internen Aussprache unter der Woche zeigte das Team dann tatsächlich ein anderes Gesicht. "Insbesondere der Einsatz und Kampfgeist waren endlich wieder geweckt", freute sich ESV-Coach Christian Bergmann.

Nichtsdestotrotz erwischten die Gäste den etwas besseren Start ins Spiel und lagen anfangs verdient in Führung. Eicken stabilisierte sich aber ab der 15. Minute und konnte sich klare Chancen erarbeiten. Jetzt waren dann auch die vermissten Emotionen wieder da, jeder Treffer und insbesondere gute Abwehraktionen wurden im Team bejubelt. Gestärkt zeigte sich auch Jan-Philipp Röper, der sowohl an der Abwehrspitze wie auch im Angriff seine Akzente zu setzen wusste: 13 Tore bei nicht einmal 45 Minuten Einsatzzeit sagen da viel. Mit einer verdienten Fünf-Tore-Führung ging es dann in die Halbzeit.



Im zweiten Durchgang steckten die Gäste zu keiner Zeit merklich zurück und packten ebenso wie Eicken in der Abwehr gut zu. Eicken wusste sich in der Folge eines körperlichen, aber fairen Spiels immer weiter abzusetzen und konnte am Ende einen verdienten Heimsieg feiern. "In der Abwehr wurde gut zugepackt und vorne wurden die Chancen endlich einmal eiskalt genutzt. Als Team haben wir top zusammen gestanden und gemeinsam verdiente zwei Punkte in Eicken behalten", bilanzierte Trainer Bergmann.

Wechsel auf ESV-Trainerbank

Auf der ESV-Trainerbank gab es nun einen Wechsel: Andreas Arens wird zwar bei Bedarf weiterhin beratend zur Verfügung stehen. Die Verantwortung für das Team übernimmt aber Christian Bergmann gemeinsam mit Manuel Wolter. Beide sind durchweg beim Training der zweiten und auch der ersten Herrenmannschaft vor Ort und haben eine sehr gute Bindung zu allen Teilen in der Mannschaft.

ESV II: Nico Höltke (im Tor), Jan-Philipp Röper (13/4 Tore), Mario Hagemann (6), Nils Sundermann (6), Patrick Ernst (3), Nils Klement (2), Julian Oldemeyer (2), Lukas Grobe (1), Manuel Wolter (2), Bendix Heine, Christian Bergmann, Jonas Kirchhoff, Jan Heistermann