Bünde. Dave Davis zeigt sein fünftes Soloprogramm „Genial Verrückt“ am Freitag, 29. November ab 20 Uhr im Universum Bünde.

Menschen sind in der Lage sich auf den Mond zu schießen, aber gleichzeitig rasieren sie sich die Augenbrauen ab, nur um sie wieder anzumalen. Der Mensch ist genial und verrückt zugleich.

Menschen glauben der Wissenschaft blind, dass es Atome gibt, können aber an keiner Wand mit dem Hinweis „Frisch gestrichen!“ vorbeigehen, ohne dies mit einem Fingerstreich geprüft zu haben.

Antworten sind in Dave Davis’ Soloprogramm zu finden. Davis interagiert in verblüffender Spontaneität mit seinem Publikum und lässt es sich in seiner Einzigartigkeit entdecken. Denn nichts reimt sich auf Mensch!

Dave Davis wuchs als „kölsche Jung“ im Rheinland auf und entdeckte bereits in jungen Jahren seine Liebe zur deutschen Sprache und zur Musik. Als musikalischer Autodidakt (Klavier, Gitarre und Gesang) feilte der junge Dave täglich an seinen musischen Fertigkeiten. Auch seine stürmische Wortgewalt fand in dieser Zeit ihren Anfang.

Inspiriert durch eine selbsterstellte Auflistung von Dingen, die er vor dem Ableben unbedingt erledigen möchte, kündigte der mittlerweile erwachsene Dave seinen bürgerlichen Job, um sich ausschließlich der Kunst zu widmen. Nummer vier seiner Liste lautete: „Komödiantisches Talent auf einer öffentlichen Bühne testen.“ Die Gelegenheit fand sich und es funktionierte auf Anhieb sehr gut. So gut, dass Davis 2009 den renommierten Kleinkunstpreis Prix Pantheon gleich in zwei Kategorien gewann. Weitere Preise folgten. pm/nw

Karten gibt es auf www.widuticket.de und telefonisch unter 05223 178888