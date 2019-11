Rahden. Am Donnerstag, 28. November, zeigt der Rahdener Kulturverein ein Adventskonzert mit der A-capella-Band „Medlz“

Für Donnerstag, 28. November, lädt der Rahdener Kulturverein „Kul-Tür“ zu einem Adventskonzert mit der A-capella-Band „Medlz“ ein. Ab 20 Uhr treten die vier Frauen in der evangelischen St.-Johannes-Kirche in Rahden auf.

Damit haben Meller Medlz-Fans, die für das Medlz-Konzert am 12. Dezemeber in der Bueraner Martinikirche keine Karten mehr bekommen oder verindert sind, eine Alternative in der Region.Eigenkompositionen

Wenn es Winter wird ... – dann geht die A-cappella- Frauenband Medlz auf Weihnachtstour. Vier außergewöhnlich klare Stimmen, lupenreine Intonation und ein gutes Gespür für das, was sich Menschen in dieser hektischen und oft stressbehafteten Zeit wünschen – die Medlz treffen in jeder Hinsicht die richtigen Töne.

Mit im Weihnachtsrepertoire sind Klassiker, wie „Adeste Fideles“, aber auch moderne schwedische und amerikanische Weihnachtslieder, wie „Gläns över sjö och strand“ und „White Christmas“. Ganz besonders sind die sehr emotionalen Eigenkompositionen, die dem Publikum den Einblick in das bandeigene Weihnachtsgefühl geben.

Gemalt wird ebenso fantastisch mit Licht und Ton, was optisch und akustisch den Schnee rieseln lässt. Das Medlz-Konzert ist ein Gesamtkunstwerk der Extraklasse. Jede Menge alter und neuer Weihnachtslieder zum Mitsingen stehen an. Karten im Vorverkauf (27 Euro) gibt es bei der Volksbank Lübbecker Land oder online auf www.kul-tuer.de. pm/nw

Karten an der Abendkasse kosten 30 Euro