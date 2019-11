Osnabrück/Melle. Das Team der Ursachenstiftung Osnabrück wurde beim Wettbewerb „Unbezahlbar und freiwillig“ in Hannover mit dem „Niedersachsenpreis für Bürgerengagement“ ausgezeichnet.

Der Preis, der bereits zum 16. Mal von der Landesregierung, den VGH Versicherungen und der Sparkasse verliehen wurde, ist mit 3000 Euro dotiert. Rund 100 Unternehmen und 45 Schulen hat das Team der Ursachenstiftung in den vergangenen fünf Jahren in über 200 Projekten zusammengeführt.

Wachsender Zuspruch

Aus vielen der GenerationenWerkstätten, in denen Jugendliche von erfahrenen Handwerkern angeleitet werden und gemeinsam an Werkstücken arbeiten, sind bereits Auszubildende für die Unternehmen hervorgegangen. „Der Zuspruch für unsere Projektidee für eine frühe Berufsorientierung wächst, auch weil jetzt die Erfolge sichtbar werden“, erklärt der Meller Johannes Rahe, Vorsitzender der Ursachenstiftung.

Laudator Sparkassenpräsident Thomas Mang lobte das Projekt GenerationenWerkstatt: „Hier kommen alle Aspekte zusammen, die wir uns wünschen: Die praktische Arbeit verbindet sich mit dem generationenübergreifenden Engagement aller Beteiligten und dem sozialen Aspekt, dass man junge Menschen an Berufe heranführt. Und dabei entsteht am Ende etwas, das für die Schüler selbst von großem Nutzen ist.“

Der gemeinsam von den Niedersächsischen Sparkassen, den VGH Versicherungen und der Landesregierung ausgelobte Wettbewerb stieß auch bei seiner 16. Auflage auf große Resonanz. Es beteiligten sich rund 387 Einzelpersonen, Gruppen und Vereine aus dem ganzen Land. Bei der Veranstaltung wurden zehn von ihnen für ihr vorbildliches bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Kurze Filmbeiträge stellten den Gästen die prämierten Projekte vor.

Die Abschlussveranstaltung, zu der traditionell alle Teilnehmer eingeladen waren, fand im Gebäude der VGH Versicherungen in Hannover statt. Rund 160 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Kleiner Film über die Arbeit in den Projekten. Alle zehn Preisträger wurden mit einem kleinen Film vorgestellt. Anfang November fanden die Dreharbeiten für den Film der „GenerationenWerkstatt“ statt.