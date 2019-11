Melle. Mit zwei deutlichen Siegen sichern sich die Ersten Riemsloher Tischtennis-Männer vier wichtige Punkte in der Bezirksliga. Auch die Ersten SVO-Frauen freuen sich über ein erfolgreiches Wochenende.

Damen, Oberliga

SV Oldendorf - Polizei SV GW Hildesheim 8:6

TuS Sande - SV Oldendorf 8:4

Mit einem Sieg gegen Hildesheim melden sich die Frauen der SV Oldendorf erfolgreich aus der dreiwöchigen Spielpause zurück. Gegen die auf Augenhöhe agierenden Hildesheimerinnen zeigten Matchwinnerin Lea Baule und ihr Team hervorragende kämpferische Leistungen und rangen die Gegnerinnen förmlich nieder. Nach über drei Stunden Spielzeit verwandelten die SVO-Frauen den Matchball zum hochverdienten 8:6-Sieg. Auch am Sonntag zeigte die junge Truppe gute Leistungen. Der Mitfavorit um die Meisterschaft, TuS Sande, agierte jedoch zu stark, weshalb sich die Oldendorferinnen mit 4:8 geschlagen geben. Dennoch kann man mit der 2:2-Bilanz sehr zufrieden sein und selbstbewusst in die anstehende Partie gegen den SSV Neuhaus gehen. Punkte gegen Hildesheim: Gina Henschen/Linn Hofmeister (1), Maren Henke/Lea Baule, Henschen (1), Henke (2), Hofmeister (2), Baule (2). Punkte gegen Sande: Gina Henschen/Linn Hofmeister (1), Maren Henke/Lea Baule, Henschen (1), Henke, Hofmeister (1), Baule (1).

Herren, Verbandsliga

SV Oldendorf - ATSV Habenhausen 4:9

Die Ersten Männer der SV Oldendorf mussten sich am Samstag deutlich mit 4:9 gegen den ATSV Habenhausen geschlagen geben. Man fand von Beginn an nicht ins Spiel und geriet schnell in Rückstand. Erst beim 0:8-Zwischenstand gelang es den SVO-Männern, dem zu stark agierenden Gegner etwas entgegenzusetzen und den ersten Punkt zu holen. Zwar fanden Spitzenspieler Marcel Seifert und Co dann besser ins Spiel, der Rückstand war aber nicht mehr wettzumachen, weshalb man sich schließlich mit 4:9 geschlagen geben musste. Trotz der deutlichen Pleite sollten die Oldendorfer den Kopf nicht hängen lassen: Schon am kommenden Wochenende hat man die Gelegenheit, die Niederlage wiedergutzumachen und gegen den Hundsmühler TV die nächsten Punkte zu sammeln. SVO-Punkte: Marcel Seifert/Hendrik Bietendorf, Christoph Chrzanowski/Florian Asmann, Nico Henschen/Garret Hogg, Seifert (1), Chrzanowski (1), Bietendorf (1), Henschen, Asmann, Hogg (1).

Bezirksliga

TSV Riemsloh - SV Oldendorf II 9:0

Im Derby zwischen Riemsloh und Oldendorfs Reserve gab es für die SVO nichts zu holen: Die TSV-Männer zeigten von Beginn an ihr bestes Tischtennis und ließen den Oldendorfern keine Chance. Nach nicht einmal zwei Stunden Spielzeit lag es an Maik Hahn, den 9:0-Kantersieg für sein Team klarzumachen. Während die Riemsloher auf der Galavorstellung aufbauen können und reichlich Selbstvertrauen aus der Begegnung mitnehmen, gilt es für die SVO-Truppe, diesen rabenschwarzen Tag schnellstmöglich abzuhaken und im nächsten Spiel gegen Union Lohne erneut anzugreifen. Punkte für Riemsloh: Björn Wolski/Mirco Kiel (1), Jan-Luca Beckmann/Nils Köchy (1), Norbert Maas/Maik Hahn (1), Wolski (1), Kiel (1), Beckmann (1), Köchy (1), Maas (1), Hahn (1).

SC Blau-Weiß Papenburg - TSV Riemsloh 2:9

Vom 9:0-Erfolg gegen die SVO beflügelt, zeigte Riemsloh auch am Samstagnachmittag starke Leistungen: Nach ausgeglichenem Beginn spielte sich die Mannschaft erneut in einen Rausch und überrollte die Papenburger förmlich. Mit dem hochverdienten 9:2-Sieg sammeln die TSV-Männer nicht nur weitere wichtige Punkte in der Bezirksliga, sondern erobern zudem den zweiten Platz und setzen den Tabellenführer SSC Dodesheide weiterhin unter Druck. Die TSV-Männer freuen sich nun zunächst auf eine einwöchige Spielpause, ehe mit SF Oesede der nächste Härtetest wartet.

Weitere Begegnungen:

Herren, 1. Bezirksklasse

TSV Riemsloh II - TSV Wallenhorst 9:3

2. Bezirksklasse

Spvg. Niedermark II - SV Oldendorf III 9:6

TSV Riemsloh III - TSG Dissen III 9:6

Jungen, Niedersachsenliga

TSV Riemsloh - TSV Lamstedt 6:8

TSV Riemsloh - VfL Westercelle 3:8