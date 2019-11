Mit neuem Meller Gewerbepark punkten

Melle. Die Einschätzung des städtischen Wirtschaftsförderers in Melle zur bisherigen und zukünftigen Gewerbeansiedling kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt":

Hartwig Grobe brachte die neue Meller Linie bei Gewerbeansiedlungen auf den Punkt: Innovative mittelständische Unternehmen aus verschiedensten Branchen sollen zum Zuge kommen und ansässige Betriebe im Zweifel den Vorzug erhalten. Das ist eine klare Botschaft für Familienbetriebe und eine ebenso klare Absage insbesondere an Logistiker. Die bauen in der Regel große Kartons entlang der Autobahn, in denen computergesteuerte Systeme die Hochregale bedienen. Abgesehen von ein paar Gabelstapel-Fahrern und etwas Verwaltung wird dort kaum noch Personal gebraucht. Große Flächen aber schon.

Grobe ist ein alter Hase im Geschäft und hat gute und schlechte Zeiten kommen und gehen sehen. Insofern ist sein Bekenntnis zu kleinen Betrieben in großer Vielfalt ernst zu nehmen. Melle ist in den vergangenen Jahren gut damit gefahren, wie das Gebiet in Gerden-Süd eindrucksvoll beweist. Die neuen Gewerbeflächen an der Autobahn sollen besonders ökologisch ausgeprägt werden. Ja, da geht im Vergleich zu bisherigen Gebieten sicherlich noch was. Vielleicht kann die Stadt sogar noch einmal Neuland betreten und punkten: Mit einem Gewerbepark, der das Wort "Park" im Namen auch wirklich verdient.