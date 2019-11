Neuenkirchen. Der Kontrast hätte krasser kaum ausfallen können: Nach Goethes Drama „Faust“ im Sommer zieht die Theaterbande Phoenix nun humorvolle Saiten auf: „Die Perle Anna“ bietet noch an fünf Abenden kurzweilige Unterhaltung im Forum und im Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen.

Vielseitigkeit mit Niveau kennzeichnet die Theaterbande Phoenix unter ihrem Regisseur und künstlerischen Leiter Jan Graf-Betge. Das diesjährige Winterstück bildet deshalb ein heiteres Gegengewicht zum Ernst des Sommertheaters. Schließlich ist Marc Camolettis „Die Perle Anna“ klassisches Boulevard par excellence. Es geht um Seitensprünge mit Hindernissen, um klappende Türen, und natürlich um „Hausperle“ Anna, die alle Hände voll zu tun hat, die dräuende Ehekatastrophe abzuwenden.



Das mehrfach verfilmte und auf unzähligen Bühnen gespielte Stück garantiert auch über 50 Jahre nach seiner Uraufführung lachmuskelstrapazierenden Theaterspaß, der von exzellent agierenden Darstellern mit einer gehörigen Portion Selbstironie auf die Bühne gebracht wird. Vom Faust wandelt sich Sascha Tonsor dabei zum Ehemann Bernard, der es faust-dick hinter den Ohren hat. Denn um mit seiner Geliebten Catherine (Sarah Allewelt) daheim endlich „freie Bahn“ zu haben, schickt er sich selbst auf eine fingierte Dienstreise, Ehefrau Claudine (Eva Groppel) zu ihrer Mutter und Hausperle Anna (Simone Huge) aufs Land

Was er nicht ahnt: Anna denkt gar nicht daran, Geld in eine teure Zugfahrt zu investieren, wo in der Wohnung doch eine gut sortierte Hausbar lockt. Und auch Claudine nutzt die günstige Gelegenheit: Endlich hat sie – vermeintlich – die Wohnung für sich allein, um sich mit ihrem Geliebten, dem Profigolfer Robert (Kay-Henryk Schürmann), zu treffen. Damit sind die Weichen gestellt für ein witziges Tür-auf-Tür-zu-Spiel mit treffsicheren Pointen, frechen Doppeldeutigkeiten, punktgenauem Timing und mit einer „Perle“, die den Erklärungsnotstand ihrer Brötchengeber gleich geschäftstüchtig auszunutzen weiß.

Ansteckende Lust

Dabei wirkt die Leichtigkeit der Inszenierung, die ihr Tempo in der zweiten Hälfte noch einmal deutlich anzieht, an keiner Stelle bemüht oder aufgesetzt. Wenn Catherine ihr „Wauwau“ kiekst und Anna nervlich geschafft ins Sofa plumpst, breitet sich unweigerlich ein Grinsen auf den Lippen der Zuschauer aus. Denn die Darsteller agieren mit ansteckender Lust am charmant-schlitzohrigen Spiel in einer Kulisse, die durch das Bild des Eiffelturms an der Wand auch gleich noch dem französischen Autor Reverenz erweist.

Hat die Ehe von Bernard und Claudine noch eine Chance? Die Antwort gibt es am Freitag und Samstag, 22. und 23. November, ab 20 Uhr im Forum sowie am Freitag und Samstag, 6. und 6. Dezember, gleichfalls ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen. Dort hebt auch der Vorhang zur letzten Vorstellung am Sonntag, 7. Dezember, ab 17 Uhr. Der Dank des Regisseurs gilt unterdessen dem engagierten Team im Hintergrund, ohne dessen Einsatz die Aufführungen nicht möglich wären.