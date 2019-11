Nach Verzögerungen: Bau an Bahnhofszufahrt in Melle beginnt CC-Editor öffnen

Der Stillstand auf diesem Grundstück soll bald zu Ende sein. Foto: Christoph Franken

Melle. Was ist eigentlich mit dem Eckgrundstück Bahnhofstrasse/Buersche Strasse in Melle los? Abgesehen von dem großen Plakat mit der Computersimulation, wie das Gebäude dort mal aussehen soll, tut sich dort seit Monaten nichts. Tat, muss es jetzt heißen, denn noch in dieser Woche soll zumindest mit Bodenuntersuchungen begonnen werden.