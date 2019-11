Wellingholzhausen. Die ersten Besucher standen bereits eine halbe Stunde vor Öffnung der Türen geduldig auf der Schwelle: Der Basar der KFD Wellingholzhausen lockte am Freitag und Samstag mit handgearbeiteten Kostbarkeiten ins Canisiusheim.

Wie lange reicht die Tradition zurück? Gertrud Beckmann könnte es wissen. Schließlich ist sie beinahe seit der ersten Stunde dabei und damit die „Dienstälteste“ der vielen engagierten Basarhelferinnen. Ein kurzes Rechenexempel ergibt: Das „kleine Jubiläum“ des 45. Basars ging im vergangenen Jahr ganz unbemerkt vonstatten. Mit Socken fing es an, erinnert sie sich. Und mit gehäkelten Hauben für WC-Papierrollen.



Letztere sind längst aus dem vielfältigen Sortiment des Basars verschwunden. Die Socken aber sind nach wie vor gefragt. Über 550 Paare versprachen im Canisiusheim warme Füße im Winter. Und weitere liegen in Reserve bereit für den KFD-Stand beim Meller Weihnachtsmarkt. Ungebrochener Nachfrage erfreuen sich seit mittlerweile 20 Jahren auch Gertrud Beckmanns Puschen.

Doch nicht nur Altbewährtes entsteht das ganze Jahr über auf den Strick- und Häkelnadeln der Wellingholzhausener Frauen. „Wir schauen immer, was im nächsten Herbst modern ist“, erklärt Anita Brune. Dann wird Wolle in trendstarken Farben gekauft und zu angesagten Designs verarbeitet. Für die ansprechende Präsentation auf den Tischen sorgten die Fachfrauen Cilli Dieckmann und Andrea Brinker. Sogenannte „Seelenwärmern“ aus Baby-Alpaka-Vlies fanden sich darunter. Die hohe Qualität von Material und Verarbeitung ist eines der Geheimnisse des KFD-Basars. Und sie beschränkt sich keineswegs allein auf Strick- und Häkelwaren.

„Viele Frauen – viele Ideen“, fassen die Damen der Dienstags-Bastelgruppe zusammen, was ihre Tische füllte. Zumindest bis Freitagabend. Denn der Ansturm am ungewohnten Öffnungstag war so groß, dass schon am Samstagmittag das Angebot deutlich gelichtet war: „Unser Basar ist eben bekannt für schöne Ideen, die man im Geschäft nicht kaufen kann.“ Weihnachtsbaumsterne aus Notenpapier für die Musikfreunde unter den Besuchern, Geschenktüten aus schönen Kalenderblättern, leuchtende Flaschen, Holzarbeiten und vieles mehr zogen die Blicke auf sich.

Dekoratives aus Holz und Beton fertigte „Bastel-Ei“, die zweite Bastelgruppe der KFD Wellingholzhausen, neben vielem anderen für den Basar. Und was wäre die nahende Adventszeit ohne selbst gebackene Plätzchen? Mit 400 Tüten startete am Freitag der Basar. Gerade einmal 20 Tüten lagen am Samstagmittag noch auf dem Tisch. Die Plätzchen lassen sich vorbereiten. Die Kuchen und Torten für die unverzichtbare Basar-Cafeteria dagegen schmecken frisch gebacken am besten.

Doch was tun, wenn aufgrund veränderter Gesetzgebung der erste Öffnungstag für viele der Helferinnen noch ein gewöhnlicher Arbeitstag ist? Dann wird einfach nachts gebacken, geräumt und dekoriert. „Viele von uns haben die Nacht fast durchgemacht“, verriet Anita Brune. Die anfängliche Sorge, ob der ungewohnte Öffnungstag überhaupt angenommen würde, legte sich angesichts des großen Besucheransturms schnell.

Anzeige Anzeige

Der Erlös des Basars ist diesmal bestimmt für die Alzheimer-Gesellschaft in Melle, die Gruppe Lichtblick in Wellingholzhausen, für die Wiehengebirgsschule, die Jugendfeuerwehr und das Hospiz Osnabrück. rop