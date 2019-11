Buer. Mit angenehmen warmen Saxofon-Klängen verzauberten die vier erstklassigen Musikerinnen von „Sistergold“ am Samstagabend 300 Zuhörer und Zuhörerinnen in der Bueraner Martini-Kirche.

In ihrem neuen Programm „Frische Brise“ servierten die vier blonden Frauen eine erstaunlich breite Mischung annähernd aller musikalischen Genres von Blues, Swing und Jazz über Pop, Funk, Klezmer und Polka bis zu Tango, Charleston und barocker Klassik. Dabei überraschten die stets perfekt spielenden Musikerinnen immer wieder mit Tonfolgen und besonderen Klängen, die man Saxofonen gar nicht zutrauen würde. Sie schienen alles aus ihren Instrumenten rauszuholen, was möglich ist.



Viele der vorgetragenen „Gassenhauer“ zum Mitsingen und Mitsummen gingen dem Publikum leicht ins Ohr, waren dabei aber immer virtuos und eigenwillig arrangiert. Zum neuen Programm gehörten neben Klassikern wie „Bei mir bist Du schön“, „Take Five“ oder „Thank You For The Music“ auch Hits von Abba („Money, Money“, „The Winner Takes It All“) oder den Beatles („Ain't She Sweet“, „When I'm Sixtyfour“).

Ein Höhepunkt des rundum hochklassigen Konzertes war der „Einzug der Königin von Saba“. Diese von Georg Friedrich Händel vor 250 Jahren komponierte Barockmusik für Streicher wurde von Sistergold für vier Saxofone (Sopran, Alt, Tenor und Bariton) umgeschrieben – das vorgetragene Ergebnis war in jeglicher Hinsicht beeindruckend.

„Blondes Gift“

Selbst komponiert war auch der Funk-Titel „Blondes Gift“, den Kerstin Röhn mit einem Solo präsentierte. „Das ist eigentlich unsere Quoten-Brunette“, wurde die inzwischen blondierte Baritonesse von Inken Röhrs vorgestellt. Inken Röhrs, Sigrun Krüger, Kerstin Röhn und Bettina Matt stellten aber auch unter Beweis, dass sie mit anderen Blasinstrumenten, wie etwa Klarinetten, perfekt umgehen können. Der Knaller war das Flöten-Solo von Sigrun Krüger auf einer Zahnpasta-Tube, der sie durch Blasen in die Öffnung die komplette Tonleiter entlockte.

Die Musikerinnen schienen die Grundstimmungen der dargebotenen Titel mühelos mit leichter Rafinesse zum Ausdruck zu bringen, wie die Trägheit und Schwüle bei „Summertime“ von George Gerschwin oder das rhythmisch aufgeheizte Klima bei „Chan, Chan“ aus dem Album „Buena Vista Social Club“.

Die vier blonden Freundinnen sorgten aber nicht nur für gehobenen musikalischen Hörgenuss, sie präsentierten so ganz nebenbei auch eine höchst ansehnliche und humorige Show. Dazu gehörten beeindruckende Charleston- und Stepptanz-Einlagen ebenso wie die Einbindung des mit den Fingern schnipsenden Publikums als rhythmischen Hintergrund und die stets lockere und spontane Moderation von Kerstin Röhn und Inken Röhrs.

Auf dem Weg durch den Mittelgang und die Seitengänge der Martini-Kirche gelang es „Sistergold“, eine noch größere Nähe zu ihrem begeisterten Publikum zu schaffen, das am Ende stehend applaudierte und als Lohn drei Zugaben genießen durfte.