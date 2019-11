Wellingholzhausen. Ein festliches Ambiente und gute Stimmung: Beim traditionellen Winterball der Schützen aus Kerßenbrock-Küingdorf kamen am Samstagabend zahlreiche Gäste im Haus des Gastes zusammen.

Im Verein regiert seit Mai mit König Matthias I. Klocke und Königin Luisa I. Strubberg und den Ehrenpaaren Louis Weßler und Marie Münchow sowie Marco Potts und Isabell Strubberg ein junger Thron den Schützenstaat.



„Es ist sehr, sehr schön. Wir haben eine Menge Spaß zusammen“, verriet Königin Luisa am Abend des Winterballs strahlend. Sie trug zum Ball eine neue Krone, die der aktuelle Thron dem Verein gestiftet hat. „Die alte war 26 Jahre alt“, erklärte die Königin, „da musste dann mal was Neues her.“

Musikalische Untermalung

Mit musikalischer Untermalung der Jugendkapelle Wellingholzhausen und donnerndem Applaus aus dem Publikum zog der Thron samt Gefolge in den Saal ein und nahm seinen Platz am Ehrentisch ein.

Heiner Lange, Präsident der Schützen aus Kerßenbrock-Küingdorf, begrüßte die Gäste. Neben Abordnungen befreundeter Vereine aus dem Grönegau und aus dem benachbarten Borgholzhausen schickte Lange „einen besonderen Gruß an die Freunde, Nachbarn, Verwandte, Bekannte und Arbeitskollegen der Majestäten“, die zahlreich und in bester Feierlaune im Beutlingsdorf erschienen waren. Ein besonderes Dankeschön hatte der Präsident für die Helfer parat. Außerdem wies er auf die große Tombola mit vielen tollen Preisen hin, die Melanie und Jessica Kampmann sowie Sabrina Lange organisiert hatten.

Für besondere Verdienste ehrte Vizepräsident Karl-Heinz Stumpe das Ex-Kaiserpaar Wolfgang Dittmann und Birgit Kellenbrink. Zudem gab es eine Auszeichnung für das Heimatabend-Moderatorengespann Karin Klocke und Martin Mormann. „Ist schon klasse, was ihr so auf die Beine gestellt habt“, lobte Stumpe die engagierten Vereinsmitglieder. Eine weitere Ehrung ging an das älteste Vereinsmitglied Josef Stönner (94), der seit 60 Jahren Mitglied im Verein und zudem der Opa von Königin Luisa ist.

Zu Helene Fischers „Unser Tag“ und den Klängen der Max Band eröffnete das Königspaar dann den Tanz. Nach und nach kamen die Ehrenpaare und schließlich weitere tanzfreudige Gäste aufs Parkett.

Anzeige Anzeige

Dass die Nacht lang werden wird, war dem Thron durchaus bewusst. „Wenn hier alles gelaufen ist, gibt es Spiegeleier“, stellte Königin Luisa klar. „Das gehört schließlich dazu“, freute sich König Matthias.