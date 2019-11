Melle. Der Applaus ist überwältigend. Minutenlang stehen die Fans der Meller Orgelkonzerte und bejubeln Daniel Skibbe. Längst hat er den Orgelboden der St. Petrikirche verlassen und bedankt sich vorne im Altarraum mit zahllosen Verbeugungen bei seinem Publikum. So geschehen am Samstagabend, nachdem der Meller Organist ein ganz besonderes Konzert an der Christian-Vater-Orgel gespielt hat.

Im Sommer diesen Jahres absolvierte Daniel Skibbe mit Erfolg sein Masterstudium an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford. Aus diesem Anlass nun präsentierte er ein Improvisationskonzert und erspielte sich damit ohne Zweifel den Höhepunkt der Orgelkonzertsaison in Melle.



Große Improvisationskunst

Sehr stilvoll rahmte er sein Programm mit zwei Chorälen von Philipp Nicolai aus dem Jahre 1599 ein: mit einer festlichen Ouvertüre zu „Wachet auf ruft uns die Stimme“ begann Daniel Skibbe den Abend und ließ sogleich keinen Zweifel an seiner großen Improvisationskunst. Zu einem wie aus dem Jazz geborgten „Walking bass“, den immer voranschreitenden Basslinien im Pedal, rhythmisierte er den Choral bis ins Detail zu einem festlichen Beginn.

Am Ende des Konzertes beschenkte er die Zuhörer mit einer Choralimprovisation über „Wie schön leuchtet uns der Morgenstern“, die er mit einer strahlenden Einleitung versah. Zungenregisterklänge im Mittelteil sowie orientalisch anmutende Intervalle und der Einsatz des Zimbelsterns ließen den aufgehenden Stern direkt sichtbar werden. Mit der Choralmelodie im Pedal und so gut wie allem, was die Christian-Vater-Orgel an Klängen zu bieten hat, schloss er sein Programm ab.

Und was gab es dazwischen alles zu entdecken. Daniel Skibbe erfand eine barocke Orgelkantate in fünf Versen über die Melodie „Von Gott will ich nicht lassen“: verzierungsreiche Melodiestimmen in allen möglichen Lagen, wunderbare Begleitornamentik in gewohnten, aber auch ungewöhnlichen Harmonien, ein wiegender Siciliano-Rhythmus, der schon den weihnachtlichen Wiegenliedcharakter vorwegnimmt. Alle fünf Verse fasst der Organist dann mit einer ganz schlichten Choralbegleitung zusammen. Zum Weinen schön.

Den Choral „Der Tag, mein Gott ist nun vergangen“ intoniert Daniel Skibbe mit dahingetupfter Melodie wie ein Flötenkonzert als ließe er eine Nachtigall ihr Lied in die Herbstnacht singen, und trotz der reichen Verzierungen verleiht er seiner Improvisation die ruhige Stimmung, die für ein Abendlied eben passt.

Verzauberte Finger

Und gleich darauf, als wäre es keine Kunst, verwandelt Daniel Skibbe die Vater-Orgel in ein komplettes Orchester mit seiner Orgelsymphonie in vier Sätzen zu Filmmusiken aus „Star Wars“, dem Computerspielklassiker „Zelda“, „Schindlers Liste“ und Harry Potter. Der Organist versteht es auf unnachahmliche Weise, die Wesen der Zauberschule Hogwarts samt Quidditch, dem Spiel, das in atemberaubender Geschwindigkeit auf Besen geritten hoch in der Luft gespielt wird: den „golden snitch“, die kleine Goldkugel mit den Silberflügeln lässt Daniel Skibbe mit wie verzauberten Fingern in höchster Virtuosität förmlich in der Luft sirren. Und äußerst beeindruckend gelingt es ihm, den Zuhörern mit wenig musikalischen Zutaten das Krakauer Ghetto vor Augen zu führen, in dem das kleine Mädchen im roten Mantel im Schwarzweißfilm „Schindlers Liste“ umherirrt.

Anzeige Anzeige

Zweimal zeigt Daniel Skibbe an seinem Abend, dass er selbstverständlich auch die Begleitung des Gemeindegesangs beherrscht. Stehend singen die Zuhörer die beiden Choräle „Herr, mach uns stark“ und später „Bleib, bei mir Herr“, während der Orgelspieler die Choräle auf seine Weise immer weiter improvisierend ausschmückt, ohne jemals den Kontakt zur Gemeinde zu verlieren.

Unvergleichliche Kunst

Ohne Zweifel wird dieser Orgelabend unauslöschlich im Gedächtnis der Zuhörer bleiben, die den Organisten am Ende lange feiern. Daniel Skibbes unvergleichliche Kunst, die Musik zu verweben, registertechnisch zu gestalten, Melodien herauszuarbeiten, Stimmungen zu erzeugen, dazu seine Fingertechnik, die ihresgleichen sucht, sein Sinn für den Zusammenklang von Registern oder die fliegenden Manualwechsel: er erhebt die Orgel tatsächlich zur Königin der Instrumente.

Am Ende würdigt ihn Melles Orgelbaumeister Uwe Knaak, der die Christian-Vater-Orgel betreut, mit dem größten Kompliment, das ein Musiker erhalten kann: „Du spielst mit dem Herzen.“