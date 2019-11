Die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Melle CC-Editor öffnen

Die Schülerinnen Isabella Zuijdgeest (rechts) und Emilia Feller lasen aus Briefen, in denen Soldaten das Grauen der Kriege beschrieben. Gerda Hövel assistierte. Foto: Christoph Franken

Melle. „Unsere Gesellschaft droht zunehmend zu verrohen: Hetze im Netz, aufflammender Antisemtismus und steigende Gewalttaten vom rechten politischen Rand sind die Boten dieser Entwicklung“: Mitten hinein in die aktuelle Lage in Deutschland zielte die Rede, die die Landtagsabgeordnete Gerda Hövel während der Meller Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Mahnmal im Grönenbergpark hielt.