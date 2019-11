Mein Freund, nicht nur der Meller Baum

Neuenkirchen. Mehrere Meller Straßenbäume konnten nach Intervention gerettet werden. Diesen Umstand kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

70 Straßenbäume im Meller Stadgebiet sollten fallen, 20 davon dürfen nun stehenbleiben. Das ist das Ergebnis des engagierten Eingreifens eines fachkundigen Mitglieds des Ortsrats Neuenkirchen. Dieses Entscheidung ist fantastisch, wirft aber gleichzeitig auch die Frage auf: Warum wollte die Landesbehörde ursprünglich 20 Bäume mehr opfern, als offensichtlich notwendig? War das ein einmaliger Gnadenerlass, weil öffentlich Druck gemacht wurde? Oder hatten die Fachleute der Behörde voreilig mit lila Farbe das Todesurteil an die Baumstämme gesprüht?

Sollte letzteres der Fall sein, stinkt die Sache zum Himmel. Denn dann geht es nicht nur um die 70 Bäume in Melle, sondern um tausende an niedersächsischen Landstraßen, für die diese Behörde mit Präsident Günther Henkenberens an der Spitze zuständig ist. Die 13 regionalen Geschäftsbereiche der Behörde mit 55 Straßenmeistereien und deren Mitarbeiter müssen offensichtlich dafür sensibilisiert werden, in Bäumen mehr als nur störendes Begleitgrün am Wegesrand zu sehen. Gerade jetzt, wo der Klimawandel ganze Wälder dahinrafft, zählt jeder Baum.

Es ist Aufgabe des Landesamtes, einheitliche und gutachterlich belastbare Kriterien zu erstellen, nach denen Straßenbäume gefällt werden dürfen. Hier ist Präsident Henkenberens gefragt, bevor sich die Politik im Landtag der Sache annimmt.