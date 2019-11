Melle. „Gute Nachricht für alle Bahnreisenden und historisch Interessierten: Die Bahnsteigüberdachung steht jetzt unter Denkmalschutz und ist erhaltungswürdig.“ Das erlärte mit Blick auf den Meller Bahnhof Bürgermeister Reinhard Scholz am Freitag.

Die Bahn AG hatte angekündigt, im Rahmen der Moderniserung des Bahnhofs die Überdachungen abreißen lassen zu wollen (wir berichteten). Das führte bei Bürgern und Lokalpolitikern gleichermaßen zu Unverständnis und Verärgerung.

Die Stadtverwaltung hatte daraufhin die einzige Möglichkeit zum Erhalt des Daches konsequent verfolgt und sich an die obere Denkmalschutzbehörde in Oldenburg gewandt: In dem Schreiben wies die Kommune auf die Bedeutung des Dachs aus denkmalpflegerischer Sicht hin und bat um eine Begutachtung sowie eine Stellungnahme zur fachlichen Einordnung.

Diese Stellungnahme liegt nun vor und ist erfreulich. „Die historischen Überdachungen von Bahnsteig und Treppenabgängen sowie die Unterführung stehen in funktionalem und räumlichem Zusammenhang mit dem Bahnhof und sind daher als Teil des Baudenkmals erhaltenswürdig“, teilte das Landesamt mit.

Für Scholz steht damit fest: Die Bahn AG als Eigentümerin sei jetzt am Zug und müsse diese Entscheidung in ihre Planungen einbeziehen. Das planende Ingenieurbüro sei deswegen auch bereits informiert worden.

Die Modernisierung der Bahnsteige in Westerhausen, Bruchmühlen und Melle-Mitte werde von der Stadt zwar grundsätzlich begrüßt, sagte Scholz. Aber die technisch anspruchsvolle Konstruktion des Dachs gehöre doch für Zugreisende einfach zum Bahnhof Melle. „Sie erinnert gemeinsam mit dem Bahnhofsgebäude und der Unterführung an die Historie der Bahn in der Stadt.“