Melle/Neuenkirchen. Die Theaterbande Phoenix spielt das Boulevardstück „Die Perle Anna“ ab Samstag an vier Terminen im Forum sowie einmal auch in Neuenkirchen.

Damit präsentiert das Ensemble im Rahmen des „Meller Kulturherbstes ein turbulentes Stück aus der Feder von Marc Camoletti, das verlässlich für gute Stimmung sorgt.

Anna ist Haushälterin und ein wahrer Schatz, man könnte auch sagen eine richtige Perle. Beschäftigt ist Anna im Haushalt von Bernhard und Claudine, ein in die Jahre und Routine gekommenes Ehepaar. Beide Partner verdächtigen sich gegenseitig des Ehebruchs und wollen sich dafür am anderen rächen.

Als die Freundin von Bernhard fordert, jetzt endlich mal bei ihm übernachten zu dürfen, nehmen die Verwicklungen Ihren Anfang.

Unter Vorwänden bringt Bernhard seine Frau Claudine dazu, ihre alte Mutter zu besuchen und schiebt einen geschäftlichen Auswärtstermin vor, damit er sturmfreie Bude hat. Haushälterin Anna wird kurzerhand auf Besuch zu ihrem Vater geschickt. Alle drei verlassen die Wohnung Richtung Bahnhof.

Aber die Stille daheim währt nicht lange. Zuerst kehrt Anna wieder heim. Dann steht Claudine samt männlicher Begleitung in der Tür. Mit ihrem jungen Geliebten will sie es sich ebenfalls in der Wohnung gemütlich machen.

Als kurz darauf auch Bernard nebst Geliebter zurückkehrt, folgt ein humorvolles Durcheinander, das jede Menge Staub aufwirbelt.

Aber Anna wäre nicht Perle Anna, wenn sie diese heikle Situation nicht souverän und mit viel Witz und Einfallsreichtum zu einem guten Ende führen könnte…

Termine im Forum Melle-Mitte

Samstag, 16. November, 20 Uhr

Sonntag, 17. November, 17 Uhr

Freitag, 22. November, 20 Uhr



Samstag, 23. November, 20 Uhr





Termine im Dorfgemeinschaftshaus am Ottenheider Weg 10 in Neuenkirchen



Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr



Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr

Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich in der Tourist-Information im Rathaus am Markt (Telefon 05422 965-312), im Zeitschriften- und Tabakwarenfachgeschäft Kretschmann am Markt (Telefon 05422 5711) sowie bei Familie Kümmel (Telefon 05422 3874). Die Tickets kosten für Erwachsene 15 Euro. Schüler und Studenten zahlen 11 Euro.