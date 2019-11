Melle. Der Ligabetrieb ruht für die jeweiligen Spitzenreiter der Landesliga und der Landesklasse, Eicken und die HSG Grönegau-Melle. Derweil sind die Handballer von Eicken II gegen Bad Iburg gefordert.

Nach der verdienten, aber auch unnötigen 26:31-Heimniederlage gegen die HSG Haselünne/Herzlake steht die Eickener Reserve als Tabellenneunter der Landesklasse unter Druck. „Jetzt heißt es: Willkommen im Abstiegskampf“, betont ESV-Trainer Christian Bergmann.



Kleine spielerische Lichtblicke zeigten gegen Haselünne/Herzlake zumindest Jonas Hoffmann, Steffen Hartmann und Lukas Grobe. Doch es habe erneut an der Einstellung gehapert. Die individuelle Qualität sei nicht das Problem, aber der Zusammenhalt und das Zusammenspiel als Team, so Bergmann. „Bange ist uns nicht vor der Zukunft, aber es muss nun auch der Schalter umgelegt werden“, fordert der Coach.

Für die nächste Heimaufgabe am Sonntag (17 Uhr) gegen den VfL Bad Iburg hat Bergmann die U-21-Spieler der Ersten Mannschaft mit im Kader. „Doch auch da ist uns bewusst: Es geht nur über den Kampf und als Team, wenn man im Tabellenkeller ist. Iburg ist als Aufsteiger gut gestartet und hat eine seit Jahren eingespielte Truppe“, verdeutlicht der Coach. Eicken will dennoch die wichtigen Punkte in der Heimat behalten und hofft auf viele Zuschauer am frühen Sonntagabend.