Viel Spaß bei der Aufzeichnung der Sendung: Iris Busch und George Trenkler von der Gute-Taten-Welle, Paul Gaukelsbrink, Mishelle Schikurski und Dominika Gaciarek von der Schülerredaktion der Lindenschule. Foto: Lindenschule

Buer/Osnabrück. Mitglieder der Schülerredaktion "Watch out!" und "Dorfgeflüster" der Lindenschule aus Buer waren zu Gast beim Bürgerfunk "Gute-Taten-Welle" im OS-Radio 104.8 in Osnabrück. Die Sendung wird am Dienstag, 3. Dezember, von 18 bis 19 Uhr ausgestrahlt.