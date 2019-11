Melle. Auf der A30 wird die beschädigte Fahrbahn saniert. Dafür wird eine Vollsperrung zwischen Melle-Ost und Melle-West am 23. November eingerichtet.

Für die Beseitigung von Fahrbahnschäden muss die A30 zwischen den Anschlussstellen Melle-Ost und Melle-West in Fahrtrichtung Amsterdam am Samstag, 23. November, von 20 Uhr bis Sonntag, 6 Uhr, gesperrt werden. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in einer Pressemitteilung mit.

Aufgrund der schlechten Wetterlage wurde die geplante Sperrung bereits einmal abgesagt und nun auf den 23. November verschoben. Im Zuge der Sperrung soll die beschädigte Fahrbahn an mehreren Stellen repariert werden. Die Schadstellen liegen laut der Landesbehörde so ungünstig über die Fahrbahnbreite verteilt, dass die Arbeiten nur unter einer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn durchzuführen sind.

Eine entsprechende Umleitung ist örtlich eingerichtet. Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.