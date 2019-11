Unfall an Ampelkreuzung bei Treckerdemo in Melle CC-Editor öffnen

Melle. Am Mittwoch haben mehrere Bauern in Melle mit einer Treckerdemo gegen die ihrer Meinung schlechten Bedingungen in der Landwirtschaft auf sich aufmerksam gemacht. Es kam zu zwei Unfällen, die Staatsanwaltschaft prüft ein mögliches Verfahren.