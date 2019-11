Warum Landwirte mit ihren Treckern in Melle demonstrierten CC-Editor öffnen

Seit Wochen, wie hier im Oktober in Bonn, demonstrieren Landwirte gegen das Agrarpaket. Foto: dpa

Melle. Während am Donnerstag norddeutsche Landwirte mit 3500 Treckern gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestierten, hatten am Dienstag bereits Bauern in Melle mit 40 Treckern demonstriert.