Oldendorf. Für ein Freiwilliges Soziales Jahr kam Antoine Calvier 2014 zum TSV Westerhausen. Der Franzose schloss sich den Fußballern des Vereins an. Denn der 30-Jährige weiß, wie sehr der Sport verbindet. Als sein Dienst beim TSV beendet war, blieb Calvier – des Fußballteams wegen. Fast vier Jahre verbrachte er in der Region. Nun hat er ein Buch über die Zeit geschrieben, das er im Dezember vorstellen wird.

„Als ich nach Deutschland kam, konnte ich nichts verstehen“, erinnert sich Antoine Calvier an die anfänglichen sprachlichen Probleme. Zunächst half er den TSV-Übungsleitern beim Kinderfußball und beim Kinderturnen, er übernahm Erledigungen in der Vereinsverwaltung und mit dem TSV-Bulli. Der Franzose wuchs mit zunehmenden Sprachkenntnissen in immer mehr Aufgaben hinein und hat später auch Teams selbst trainiert.



Und parallel ging er seiner großen Leidenschaft, dem Fußball, bei den Ersten TSV-Männern auch aktiv nach. „Ich ahnte, dass der Fußball mir in Westerhausen helfen würde, schnell die neue Sprache zu lernen und neue Leute kennenzulernen. Denn Fußball ist ein grandioses Mittel der Integration“, betont der ehemalige Student der Politikwissenschaften im Telefonat – auch gut ein Jahr nach seiner Rückkehr in perfektem Deutsch. Er fand Freunde und wohnte zeitweilig mit Mitspielern zusammen.

„Beide! – Fußball, der TSV Westerhausen und ich“ heißt das zweisprachige Buch des Ex-FSJlers, das in diesen Tagen in einer Auflage von rund 120 Exemplaren gedruckt wird, ehe es dann im Dezember erscheinen soll. „’Beide’ war eins meiner ersten deutschen Wörter.“ Es bezieht sich auf das auch als „Schweinchen in der Mitte“ bekannte Aufwärmspiel beim Fußballtraining, wenn unklar ist, welcher Spieler bei einem Fehlpass als nächster in die Mitte muss. „Beide!“, bekam der Neuling auf seine Frage dann oft zu hören. „’Beide’ steht für mich aber auch für Frankreich und Deutschland“, schildert der wieder in Lyon lebende junge Mann, der nun Sportvereine im Gesundheitssport unterstützt.

Erinnerungen für Familie und Freunde aufgeschrieben

Er begann irgendwann, seine Erlebnisse in Deutschland aufzuschreiben. „Ich wollte nichts vergessen. Und ich wollte meine Erinnerungen auch für Familie und Freunde notieren“, sagt Calvier. Genauso wollte er seine neuen deutschen Freunde an seinen Erinnerungen teilhaben lassen – die Idee eines zweisprachigen Buches war geboren. Der Autor nahm Kontakt auf zum Deutsch-Französischen Jugendwerk, das sein Vorhaben genauso unterstützte wie lokale Partner. Und er fand Studenten als Übersetzer.

Viele Kapitel des Buches widmen sich dem Fußball. „In Deutschland habe ich die Freude am Fußballspielen wiederentdeckt und gelernt, was Solidarität, Brüderlichkeit, Teamgeist und Teilen bedeuten, sowie das große Glück zu genießen, Teil dieser Gemeinschaft gewesen sein zu dürfen. Meine Entwicklung in Deutschland hängt eng mit dem Fußball zusammen, sodass ich auf einige Anekdoten als Spieler und Fußballfan zurückgreifen werde“, heißt es im Prolog.

Calvier ist dem TSV bis heute sehr verbunden, hält Kontakt zu ehemaligen Mitspielern – die ihn in einer WhatsApp-Gruppe noch immer über jedes ihrer Spiele informieren – und TSV-Engagierten wie dem Vorsitzenden Frank Strötzel und Jens Rüffer. Ein Artikel aus dem „Meller Kreisblatt“ über seine Zeit als TSV-Freiwilliger hängt daheim in Lyon an der Wand, eine große TSV-Flagge über dem Bett. Rund um seine Lesung im Dezember plant er, einige Tage in Westerhausen zu bleiben. „Ich habe Deutschland, Westerhausen und Osnabrück immer noch im Kopf. Wenn möglich, möchte ich künftig einmal im Jahr zu Besuch kommen.“

Der Franzose wird sein Buch am 19. Dezember um 19.30 Uhr im TSV-Sportzentrum vorstellen und dann auch genug Exemplare dabeihaben, die zum Sonderpreis von 9,99 Euro (geplanter Normalpreis: 12,99 Euro) erworben werden können.