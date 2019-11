Bad Essen. Eine Ausstellung von Marion Große-Wöstmann ist ab 16. November im Schafstall Bad Essen zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Künstlerin Marion Große-Wöstmann kondensiert in ihren abstrakten Bildern die menschliche Gedankenwelt zu komplexen Farbkompositionen. Zarte Übereinanderschichtungen von Farbfeldern in Kombination mit Neonfarben erzeugen spannungsgeladene Bilder, die interessante Assoziationsräume öffnen. Die Farbintensität ihrer abstrakten, teils gegenständlichen Bilder erreicht Marion Große-Wöstmann durch den Einsatz von Neonfarben und selbst angemischten Pigmenten.

Ausgangspunkte ihrer Bilder sind eigentlich immer Naturerlebnisse, die die Malerin selbst wahrnimmt. Sie versucht, in diesen Erlebnissen Zusammenhänge in der Natur zu erkennen und diese in ihren Zeichnungen zu spiegeln. Manchmal erlebt Marion Große-Wöstmann auch ein besonderes Ereignis, das sie festhalten möchte, um es später dann wieder abzurufen und auf ihre eigene Weise farblich in einem Kunstwerk umzusetzen. Dabei fließen auch ihre Emotionen in ihre Bilder ein.

In ihrem neuen malerischen Ausdruck zeigt sie unter anderem Landschaften, die von ihrem Zauber und der gemalten Weite an das Münsterland oder schlicht Norddeutschland erinnern. Offen sind sie, mystisch und klar in Horizontstreifen gegliedert. Ruhig, heiter, klar oder verschlossen, je nach Stimmung des Betrachters, aber nicht beliebig und mit ganz tiefem Verständnis für diese Zwischenstimmungen in den Jahreszeiten und Tagesläufen verankert.

Geprägt worden sei sie, erzählt die Künstlerin, auch von den Wiesen und Wäldern, in deren unmittelbarer Nähe sie aufgewachsen ist. „Da habe ich tiefe Eindrücke gewonnen, wie Zusammenhänge in der Natur funktionieren. Viele Erlebnisse tauchen in den Bildern wieder auf.“ Landschaft sei für sie ein Sehnsuchtsort, um wieder zur Ruhe zu kommen und klare Gedanken zu fassen.

Während der Arbeit an der Staffelei entwickelt sich ein Bild oft aus einer intensiven Wahrnehmung heraus. Was manchmal ganz knallig, beinahe „crazy und fast zu viel“ herüberkomme, stehe in krassem Gegensatz zu einer ruhigen augenscheinlichen Leere voller Feinheiten“, sagt Marion Große-Wöstmann mit Blick auf die Entstehung eines ihrer Werke.

Marion Große-Wöstmann studierte Freie Malerei an der Kunstakademie Münster bei Professor Hermann-Josef Kuhna, der sie zu seiner Meisterschülerin ernannte. Ihre Werke wurden seitdem in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gefeiert und fanden Aufnahme in öffentliche Sammlungen.

Der Kunst- und Museumskreis Bad Essen lädt zur Ausstellungseröffnung am Freitag, 15. November, um 20 Uhr in den Schafstallein.

Die Ausstellung ist ab 16. November, jeweils donnerstags bis samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. pm/nw