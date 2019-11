Oldendorf. Beim TSV Westerhausen sind die Vorbereitungen zur 5. Auflage des Party-Dart-Turniers vom 2. bis 4. Januar 2020 in vollem Gange.

Das Event startet am 2. Januar mit einem offenen Jugendturnier. Alle Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr sind startberechtigt. Parallel wollen die Organisatoren bei einem Einladungsturnier einigen regional und überregional aus Sport, Politik und Wirtschaft bekannten Persönlichkeiten den Dartsport näher bringen. Am 3. Januar suchen dann 48 Firmenteams den inoffiziellen Landkreis-Meister im Firmen-Dart, ehe am Samstag das das "Ally Pally" in Anlehnung an den legendären Veranstaltungsort der Dart-WM in London Einzug ins Sportzentrum Westerhausen hält.

48 Cliquen, Nachbarn, Familien, Fußballmannschaften und Straßenteams werden am Turnier-Samstag größtenteils kostümiert an den Start gehen und nicht nur das beste Dart-Team ermitteln, sondern auch die beste Team-Kostümierung suchen. Dass die Stimmung in der Halle kochen wird, wenn die "Schlümpfe" auf die selbst ernannten "Beast Boys" treffen oder "Geistliche" sich plötzlich einer Gruppe von "Superhelden" gegenüber sehen, kann man nachvollziehen, muss man aber gesehen haben.

Besonderes Highlight an beiden Tagen ist der sogenannte Walk-On, bei dem alle 48 Teams jeweils zu ihrer ganz persönlichen Hymne in die Arena einlaufen werden – begleitet von den Cheerleadern der TSV-Panther. Ein Hauch von Olympia soll dabei durch das Sportzentrum in Westerhausen wehen – wenn auch der Hauch eines etwas skurrilen olympischen Einmarsches. Aber auch hier gilt: Der Spaß steht im Vordergrund. Wer am Ende gewinnt, ist nebensächlich.

Teams von Kiel bis Köln dabei

„Es wird immer verrückter, denn es haben sich bis auf drei Teams schon alle 64 Teams aus dem Vorjahr wieder angemeldet. Es scheint ihnen allen bei uns gefallen zu haben“, sagt Thomas Walter, Vorsitzender der Dart-Abteilung des TSV. „Das nördlichste angemeldete Team kommt momentan aus Kiel, das südlichste aus Köln. Außerdem sind dieses Jahr nicht 64, sondern 96 Teams am Start“, ergänzt Jens Rüffer. Der stellvertretende Vorsitzende des TSV erklärt: „Unser Turnier bringt alle zusammen – jung und alt, sportlich und unsportlich, Dart-Erfahrene und Einsteiger, Rollifahrer und Fußgänger. Und jeder kann gegen jeden gewinnen. In welcher Sportart sonst kann ein 75-Jähriger einen 18-Jährigen alt aussehen lassen? Selbst gestandene Dartspieler bekommen plötzlich zittrige Knie, wenn die ganze Halle den Außenseiter anfeuert. Jedes Jahr werden neue Geschichten geschrieben. Das motiviert uns, das Event immer noch ein bisschen besser zu machen.“

Und wer steckt hinter der Organisation? „35 unserer Dartspieler sind an den Vor- und Nachbereitungen beteiligt. Mittlerweile kennt schon jeder seine Aufgaben, alles ist nahezu perfekt aufeinander abgestimmt. Ansonsten würde es auch nicht funktionieren“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Walter.

Anmeldeformulare gibt es für alle Turniere (Jugendturnier, Firmen-Turnier, Partydart-Turnier) per E-Mail: dart@tsv-westerhausen.de. Zum Stand der Anmeldungen gibt Jens Rüffer zu bedenken: „Beim Firmen-Dart ist höchste Eile geboten. Dort stehen nur noch ganz wenige Teamplätze zur Verfügung. Etwas besser sieht es noch beim Party-Dart-Turnier aus. Insgesamt sind schon über 85 Prozent der Teamplätze vergeben. Beim Jugend-Turnier sind noch ausreichend Plätze frei.“