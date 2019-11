Melle . Aus Anlass des diesjährigen Volkstrauertages am Sonntag dem 17. November finden im Stadtgebiet von Melle öffentliche Gedenkveranstaltungen statt, zu denen alle Interessierten herzlich willkommen sind.

Während der Feierstunden halten Vertreter der Ortsräte kurze Ansprachen. Danach erfolgen Kranzniederlegungen. Nachfolgend die von der Stadtverwaltung übermittelten Termine der Gedenkfeiern im Überblick:

Bruchmühlen

10.30 Uhr Gedenkstunde mit Kranzniederlegung im Anschluss an den Gottesdienst am Ehrenmal auf dem Friedhof Bruchmühlen. 14 Uhr Gedenkstunde mit Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Düingberg. Die Veranstaltungen finden unter Mitwirkung des Pastors, der Ortsratsmitglieder, des Posaunenchors Bennien, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Männergesangvereins „Germania“ Bruchmühlen statt.

Buer

10 Uhr Gottesdienst findet in der St.-Martini-Kirche Buer unter Mitwirkung des Posaunenchors Buer und des Männergesangvereins „Rutli“ Buer. 11.15 Uhr Gedenkstunde am Ehrenmal auf dem Alten Friedhof mit anschließender Kranzniederlegung.

Gesmold

10.30 Uhr Gedenkstunde mit Kranzniederlegung am Gefallenenmahnmal auf dem Friedhof unter Mitwirkung der katholischen Kirchengemeinde Gesmold, des Ortsrates und des Männergesangvereins Gesmold im Anschluss an den Gottesdienst.

Melle-Mitte

11 Uhr Gedenkstunde mit Kranzniederlegungen an der Gedenkstätte im Grönenbergpark unter Beteiligung der Bläsergruppe des Gymnasiums Melle, des Männergesangvereins „Liedertafel“ Altenmelle, Prädikantin Marlies Meyer (evangelisch-lutherische St.-Petri-Kirchengemeinde Melle), sowie der Ortsfeuerwehren Melle-Mitte und Bakum.

Neuenkirchen

11 Uhr Gottesdienst in der Christophorus-Kirche Neuenkirchen. 12. Uhr Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem Friedhof an der Niedermühlenstraße unter Mitwirkung des Posaunenchores Neuenkirchen und Beteiligung der Ortsvereine.

Schiplage / St. Annen

12.45 Uhr Gedenkstunde am Mahnmal unter Beteiligung der Ortsvereine und des Posaunenchores Neuenkirchen; anschließend erfolgt eine Kranzniederlegung am Denkmal in Ostenfelde.

Oldendorf

10 Uhr Gottesdienst in der Marienkirche in Oldendorf mit einer auf den Volkstrauertag bezogenen Predigt. 11.15 Uhr Nach dem Gottesdienst Gedenkstunde mit Kranzniederlegung am Ehrenmal in Oldendorf. 11.20 Uhr Im Anschluss an den Gottesdienst Gedenkstunde mit Kranzniederlegung am Ehrenmal in Westerhausen statt. 14 Uhr Gedenkstunde mit Kranzniederlegung am Ehrenmal in Oberholsten unter Mitwirkung des Männergesangvereins Ober-und Niederholsten.

Riemsloh

11.30 Uhr Kranzniederlegung in meditativer Stille am Ehrenmal auf dem Friedhof Riemsloh.

Hoyel

10.30 Uhr Gedenkstunde im Anschluss an den Gottesdienst im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen. Kirchengemeinde St. Antonius unter Mitwirkung des Posaunenchores der Kirchengemeinde und der Ortsfeuerwehr Hoyel. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof in Hoyel.

Groß Aschen

8.30 Uhr Beginn des Gottesdienstes. 9.20 Uhr Im Anschluss an den Gottesdienst Kranzniederlegung am Ehrenmal unter Mitwirkung des Posaunenchors Groß Aschen und der Ortsfeuerwehr Groß Aschen.

Wellingholzhausen

11 Uhr Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Kirchplatz mit Kranzniederlegung unter Mitwirkung der Heimatkapelle Wellingholzhausen, Schülern aus Wellingholzhausen und der katholischen Kirchengemeinde.