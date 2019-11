Melle/Neuenkirchen. Die Nachtwanderung der Stadtjugendfeuerwehr Melle führte rund 80 Jugendliche in diesem Jahr von Insingdorf nach Neuenkirchen. Nicht nur das Finden des richtigen Weges bei Dunkelheit, sondern auch verschiedene Stationen verlangten von ihnen Wissen, Geschick und Ausdauer.

In kurzen Abständen brachen Abordnungen aller sieben Nachwuchsabteilungen in der Stadt Melle ab 17 Uhr vom Hof Sabbert auf. Ihr Weg führte sie über die Ostenfelder Straße und den Hegebusch zur Rahdenstraße, wo zeitgleich die Einweihung des neuen Radweges zwischen Melle und Neuenkirchen auf dem Hof Böckmann gefeiert wurde. Über die Spechtsheide und am Sportplatz Hainteich vorbei kamen die Jugendlichen schließlich am Feuerwehrhaus Neuenkirchen an, wo sie von unter anderen dem stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart Frank Beer in Empfang genommen wurden.

Auf dem Weg nach Neuenkirchen warteten zusätzlich vier Stationen auf sie, die allesamt nur mit Können, Geschick und Teamgeist zu bestehen waren. Beim Transport einer schweren Palette mit mehreren Schläuchen war Teamwork gefragt. Zielwasser benötigen die Jugendlichen beim Umwerfen einer Flasche mit einem Schlauch.

20 Sekunden Zeit hatten die Jugendlichen, um sich Dinge einzuprägen und anschließend möglichst vollständig wieder aufzuzählen. Und schließlich gab es noch das Dienstgrad-Memory. Welches Abzeichen gehört zu welchem Dienstgrad und wo lag noch mal das zweite?

Während die Stationen von den Ortsfeuerwehren Neuenkirchen und Sankt Annen betreut wurden, übernahmen Mitglieder der Ortswehr Riemsloh die Absicherung des zeitgleich stattfindenden Laternenumzugs der Kindergärten in Neuenkirchen.

An ihrem Ziel angekommen, wurden die Jugendlichen und deren Betreuer von Mitgliedern der Neuenkirchener Wehr verpflegt. Jugendwart Marek Vodegel, der mit seiner Nachwuchsabteilung Gastgeber war, bedankte sich bei 45 Helfern, die für die Veranstaltung auf den Beinen waren.

Der stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwart Jan Petering gratulierte allen Jugendlichen zu ihren guten Leistungen und verkündete folgende Rangfolge:

1. Neuenkirchen

2. Niederholsten/Oldendorf

3. Elsetal

4. Gesmold

5. Melle-Mitte

6. Buer

7. Wellingholzhausen