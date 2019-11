Eine große Auswahl an Brautkleidern wurde auch im vergangenen Jahr während der Hochzeitsmesse in einer großen Modenschau präsentiert. Archivfoto: Sünderhuse Photographie

Melle. Passend zum 25-jährigen Jubiläum der Hochzeitsmesse in Melle feiert die seit vielen Jahren bekannte und etablierte Messe erstmals auf dem Solarlux Campus Premiere. Am Samstag dem 16. November können sich dort Brautpaare und Hochzeitsinteressierte bei 30 Ausstellern über all das informieren, was für eine Hochzeit wichtig ist. Der Eintritt ist frei.