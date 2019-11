Melle. Unter dem Motto „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“ fand in diesem Sommer das große Stadtjubiläum statt. Dass die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg geriet, ist vor allem auch engagierten Bürgerinnen, Bürgern, Unterstützern und Sponsoren zu verdanken, die gemeinsam ins Rad griffen, um das dreitätige Stadtfest zu einem Erlebnis für Jung und Alt werden zu lassen.

Um all diesen Akteuren Dank zu sagen, führte die Stadt Melle jetzt im Forum am Kurpark einen festlichen Abend durch, der unter dem Motto „Danke, Melle!“ stand.



„Wir haben zu dieser Veranstaltung alle diejenigen eingeladen, die sich mit großem Engagement an diesem Stadtjubiläum beteiligten und auf diese Weise zu einem erfolgreichen Verlauf des Festwochenende beigetrugen“, erklärte Moderator Sascha Tonsor, der nach einem Sektempfang mit Witz und Pfiff durch das Programm führte.

Biermangel am Samstag

„Ich finde es toll, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind“, sagte Bürgermeister Reinhard Scholz an die rund 150 Gäste gerichtet, die sich an diesem Abend im festlich geschmückten Veranstaltungszentrum eingefunden hatten: „Ohne Euer Engagement wäre das Stadtfest nicht möglich gewesen.“ Der Dank des Verwaltungschefs galt in diesem Zusammenhang allerdings nicht nur den Ehrenamtlichen, den Unterstützern und Sponsoren, sondern auch dem „Rathausteam mit Ina Wien, Ulrike Bösemann und Iris Schriever, die für die Organisation des Stadtfestes die Verantwortung getragen haben“.

Durch das Zusammenwirken zahlreicher Akteure sei es trotz der brütenden Hitze gelungen, etwas Großartiges auf die Beine zu stellen. Apropos Hitze: Mit einem Augenzwinkern rief der Redner in Erinnerung, dass sich während des Top-Acts am Samstagabend mit dem Elektropop-Duo „Glasperlenspiel“ ein „akuter Biermangel“ einstellte, der kurz darauf in den sozialen Netzwerken für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Der Bürgermeister sah das mit Humor: „Wenn es solche Pannen nicht gäbe, würde man sich an solche Ereignisse gar nicht mehr erinnern…“

Mit den Worten „Lassen Sie sich verzaubern! Lassen Sie sich überraschen!“ leitete Reinhard Scholz abschließend auf das rund 90-minütige Unterhaltungsprogramm über, das sich aus Gesang, Tanz, Musik, einer Lesung und Videobeiträgen zusammensetzte. Als Mitwirkende fungierten der Jugendchor Surprise, die Tanzformation SCrebel Dance & Trix, Tänzerinnen aus dem Emblaze Dance Studio und Johannes Marahrens, der aus dem neu erschienenen „Meller Geschichtenbuch“ den von Michael Sutmöller verfassten Beitrag „Kohlen schüppet“ zum Besten gab. Weiterer Höhepunkt im Programm: Die Uraufführung des Films über das Festwochenende.

Jubiläumstorte angeschnitten

Die Anwesenden honorierten die einzelnen Darbietungen mit laut schallendem Beifall. Und Bürgermeister Reinhard Scholz dürfte den Gästen aus der Seele gesprochen haben, als er abschließend erklärte: „Dank an alle Mitwirkenden. Es war wunderbar zu sehen, wie vielfältig unsere Stadt ist.“

Zur Überraschung der Gäste rollte kurz darauf eine große Jubiläumstorte in den Saal, die Aline Reinhardt aus Osnabrück frei nach dem Motto „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“ kreiert hatte. Es versteht sich von selbst, dass sich Bürgermeister Scholz und seine beiden Stellvertreterinnen Annegret Mielke und Christina Tiemann sich nicht zweimal bitten, ließen, um das „süße Kunstwerk“ anzuschneiden.