Melle. Ein Orgelkonzert zum Masterexamen: Daniel Skibbe konzertiert am Samstag, 16. November, auf der Christian-Vater-Orgel in der Petrikirche. Ab 18 Uhr wird er Improvisationen in verschiedenen Stilen kreieren. Der Eintritt ist frei.

Im Juli 2019 absolvierte Daniel Skibbe an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford erfolgreich den Masterstudiengang „Kirchenmusik“. Um das bestandene Masterexamens angemssen zu begehen lädt Daniel Skibbe abermals zu einem der bei Kennern beliebten Improvisationskonzerte ein.



Unter anderem über die beiden Lieder „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ von Philipp Nicolai improvisieren.

Auch wunderschöne Melodien aus der anglikanischen Tradition wie „Bleib bei mir, Herr“ (Abide with me) und „Herr, mach uns stark“ (For all the saints) werden im „englischen Kathedralstil“ erklingen.

Die Konzertbesucher sind eingeladen, in das ein oder andere Lied einzustimmen.

Eine improvisierte barocke Orgelkantate zum Choral „Von Gott will ich nicht lassen“ und Improvisationen über Filmmusik zum Beispiel aus aus „Star Wars“, „Schindlers Liste“ und „Harry Potter“ sind ebenfalls im Konzertprogramm zu finden.

Bei den Improvisationen hat der Organist nur eine Choral- oder Themenmelodie vor sich liegen – alle anderen Klänge sind improvisiert.

Anzeige Anzeige

Daniel Skibbe musiziert seit 19 Jahren an der Christian-Vater-Orgel. Er erhielt den Förderpreis des Orgelfördervereins St. Petri-Melle und hat sich in den vergangenen Jahren als Organist, Chorleiter und Solist einen Namen gemacht. Er hat die Ausbildung zum D- und C-Kirchenmusiker absolviert und zusätzlich an Fortbildungsveranstaltungen für Improvisation teilgenommen. Ein besonderer Schwerpunkt im Bachelor- und Masterstudium lag eben auf der Orgelimprovisation.