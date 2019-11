Melle. Der Kunstverein Melle lädt ein zur Ausstellungeröffnung von „Zwielicht“ mit Werken von Ulrich Heemann am Donnerstag, 14. November, um 18 Uhr. Die Schau wird bis zum 8. Dezember in der Alten Posthalterei (Haferstraße 14) zu sehen sein.

Heemann hat das Thema „Zwielicht“ in beispielloser Weise umgesetzt, indem er von ihm aufgenommene menschliche Figuren neu arrangiert und verfremdet hat.

Sowohl durch die Bild- und Lichtkomposition der Arbeiten als auch durch ihre Farbgebung stellt er Zwielicht – nicht nur als Metapher – künstlerisch und ideenreich dar. Über den Fotografien, die erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen sind, liegt ein Hauch von Mystik; die Figuren muten in ihren Körperhaltungen und in den Situationen, in denen sie sich befinden, befremdlich und wie unter Zwang an.

Die Bildhintergründe (Gras, Lehm, Bruchsteine) tragen zur Verstärkung dieses Effektes bei, ebenso die extreme Schärfe der Aufnahmen. Heemanns fotografisch-künstlerische Handschrift schafft durch geheimnisvoll-bedrückende Szenen vielfältige Assoziationsräume: Geheimnisvolles, Irreales, Spirituelles, Fantastisches und Träumerisches vermeint der Betrachter im „Zwielicht“ der Bilder zu erblicken.

Die Posthalterei ist mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11.15 bis 18 Uhr geöffnet.