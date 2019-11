Melle. In Melle haben sich Landwirtschaftsvertreter mit dem Bundestagsabgeordneten André Berghegger und der Landtagsabgeordneten Gerda Hövel (beide aus Melle) zum Austausch auf dem Hof Leo Többen getroffen.

Das Landvolk Melle war vertreten durch Jürgen Sixtus, Volker Brinkschulte, Gabi Mörixmann , Elmar Warner, Ernst Ludwig Hörstmann und Sebastian Brüggemeyer. Außerdem stießen Tim Hüggelmeyer von „Land schafft Verbindung“ sowie Henning Schulte-Uffelage (Landvolk Osnabrück) zur Runde. Fach- und sachbasierte Diskussionen zwischen Politik und Landwirtschaft finden regelmäßig statt, aber sind jetzt wichtiger denn je, da Landwirte in der letzten Zeit durch Demos, grüne Kreuze, grüne Bänder und verschiedenste Dialogangebote auf ihrige schwierige Situation aufmerksam machen, damit sie auch weiterhin die Ernährungswünsche der Gesellschaft von traditionell, über Zwischenstufen bis ökologisch mit DEUTSCHEN Lebensmitteln erfüllen können. Sie wissen, dass es natürlich Herausforderungen gibt, die aber keineswegs gelöst sind, wenn Lebensmittel aus dem Ausland kommen.



Die Landwirte stellten klar, dass sie offen seien für ein gemeinsames Streben nach Lösungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, die sich dem Spagat zwischen Tier- und Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit, Gesetzen und Verbraucherwünschen stelle. „Forderungen sind gut, aber wer fordert, sollte auch Lösungen aufzeigen und selbst was dazu beitragen. Es funktioniert eben nicht, dass sich alleine die Landwirtschaft ändert, und 99 Prozent der Bevölkerung so genusshaft günstig weiterleben wie bisher“ , schreiben die Landwirte in einer Pressemitteilung. Auch der Lebensmitteleinzelhandel dürfe sich „einer aufrichtigen Kommunikation“ nicht entziehen.

Außerdem funktioniere es nicht, dass die Politik eine Agrarwende einfordere, die Gesetzeslage in Deutschland dies den Landwirten jedoch nicht ermögliche.

Dieser Meinung hätten sich sich die beiden Politiker durchaus angeschlossen, schreiben die Landwirte weiter. Themen aus den Bereichen Entwicklung, Düngung, Tierschutz und Umweltschutz seien dann gemeinsam tiefergehender besprochen worden.

„Man kann sagen, dass es für alle Beteiligten ein wertvolles Gespräch mit konkreten Ergebnissen in einer offenen Gesprächsatmosphäre war“, heißt es in der Mitteilung. Folgetreffen seien fest vereinbart worden.