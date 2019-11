Wellingholzhausen. Im Beutlingsdorf erstrahlt die Filiale der Kreissparkasse (KSK) Melle nach rund neunmonatigem Umbau in neuem Glanze. „Am 4. Februar ging es hier los“, blickt Filialleiter Andre Wilken auf die Anfänge der Umbaumaßnahmen zurück.

Architekt Stephan Schierbaum hat am Montagabend im Rahmen einer kleinen Feierstunde zur Neueröffnung nach dem Umbau die Fakten parat: „Die Räumlichkeiten haben sich von 325 auf 220 Quadratmeter inklusive Foyer verkleinert.“



Die neue und modernisierte Aufteilung der örtlichen KSK-Filiale bietet auch weiterhin drei Beratungsräume. „Daran hat sich nichts geändert“, sagt Frank Finkmann, Vorstandschef der KSK Melle. Er weist daraufhin, dass sich in den vergangenen Jahren im Bankgeschäft eine Menge verändert habe: „Immer mehr läuft online, die Beratungen dagegen werden immer komplexer.“

"Ein Gesicht geben"

Den Kunden auch in Zukunft eine Beratung „face to face“, also von Angesicht zu Angesicht bieten zu können, liegt Finkmann am Herzen. „Als Sparkasse haben wir auch eine Verantwortung“, stellt er klar, „wir möchten unseren Kunden die Treue halten und der Sparkasse ein Gesicht geben.“ Natürlich hofft der Vorstandschef nach Investitionen von rund 500 000 Euro auch, dass das Angebot in den folgenden Jahren im Ort gut angenommen wird.

Geht es nach Wellingholzhausens Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt, muss sich Finkmann da keine Sorgen machen. „Eine Filiale hier zu haben, dass ist für den Ort selbst ein Gewinn“, sagt Gieshoidt. Der Ortsbürgermeister lobte die gelungenen Umbaumaßnahmen und besonders die Luftbildaufnahme des Beutlingsdorfes, die im Schalterbereich gut sichtbar hängt: „Es ist wirklich sehr, sehr schön geworden.“

Auch das Team der örtlichen KSK-Filiale ist mit dem Resultat der Umbauarbeiten mehr als zufrieden. „Wir finden es wirklich sehr gut“, resümierte Filialleiter Andre Wilken.

In einen Teil der ehemaligen Fläche des Sparkasse Wellingholzhausen wird nach abgeschlossenem Umbau ein örtliches Steuerberatungsbüro einziehen. „Mit einem separaten Eingang“, wie Architekt Stephan Schierbaum angab.