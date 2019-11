Neuenkirchen. Zwei Stunden Konzertprogramm zu füllen, ist gar nicht leicht, aber dann doch ein Leichtes für den Posaunenchor Neuenkirchen. In der heimischen St.-Christophorus-Kirche empfing er am Samstagabend den Jazzchor Minden zu einem gemeinsamen Konzert. Als Sahnehäubchen trug Organist Hanns-Peter Haase seinen musikalischen Teil zum Gelingen des Abends bei.

Mit dem sprichwörtlichen Paukenschlag begann dann der unterhaltsame Abend: unter der Leitung von Christoph Horstmann musizierte der Posaunenchor mit dem Organist gemeinsam, ein Wagnis auf eine solch große Entfernung. Aber es klappte. Mit großen Bewegungen sorgte der Chorleiter dafür, dass Hanns-Peter Haase pünktlich einsetzte, der mit geschickter Registrierung die gemeinsamen Teile des „Trumpet tune“ mit besonderem Klangglanz krönte.



Die zweite Posaunenchorleiterin, Anne Kramm, ließ die Bläser dann drei Beatles-Titel spielen. Und nun war wieder einmal zu hören, wie sehr sich die Posaunenchorlandschaft in den letzten Jahren gewandelt hat. Stand früher doch die Kirchenmusik im Vordergrund, so dürfen heute – auch in einer Kirche – die Bläser ihre unterhaltsamen Musikanteile zeigen. Kaum ein Fuß, der bei „Yellow Submarine“ nicht im Takt mitwippte. Blitzsauber intonierte der Posaunenchor seine offensichtlich hervorragend vorbereiteten Stücke zur Freude der Zuhörer.

Der Jazzchor Minden, zum zweiten Mal zu Gast in Neuenkirchen, startete seinen Konzerteil mit einem erfreulich frischen „Vater unser“, dem bei Gospelchören sehr beliebten „Baba Yetu“ auf Suaheli. Das folgende Hauptstraßenprogramm mit Stücken wie „Gabriellas Song“, der für Chor schwierigen Fassung der „Bohemian Rhapsody“ oder „With a little help of my friends“ kam schön rüber, allerdings ließen die mit Freude musizierenden Sänger und der hochengagierte Chorleiter Pit Witt mitunter die Vielfalt von Klangfarben und Dynamik vermissen. Klangfülle hatten sie sich auf ihre Fahnen geschrieben, und die kam tatsächlich rüber in die gut gefüllten Bankreihen.

Flotte Jazzklänge

Und dann gelang Hanns-Peter Haase hoch droben auf der Orgelbank ein Kabinettstück: zunächst mit einem eher tragenden Jazzwerk, aber dann mit „I got rhythm“ von George Gershwin entlockte er dem altehrwürdige Kircheninstrument auf unnachahmliche Weise flotte Jazzklänge mit virtuosen Einlagen. Große Klasse.

Ein weiterer Bläserteil mit jazzigen und gospeligen Stücken vom Posaunenchor begeisterte das Publikum danach dann wieder. Großartiges Zusammenspiel und herausgearbeitete dynamische Feinheiten wurden mit viel Applaus belohnt. Und noch einmal, diesmal mit einem groovenden Stück von Scott Joplin, musizierten Hanns-Peter Haase und der Bläserchor gemeinsam. Eine wunderbare Idee, die richtig gut gelang.

Der Mindener Jazzchor zeigte sich dann noch einmal mit Werken von Peter Gabriel, Queen oder George Michael. Mitreißend, weil rhythmisch gut orientiert, erntete er viel Applaus.

Zum Ende des Konzerts stimmten die Zuhörer dann noch in die beiden Abendlieder „Bleib bei mir Herr“ und „Der Mond ist aufgegangen“ ein und ließen den musikalsisch vielgestaltigen Abend ganz ruhig ausklingen.